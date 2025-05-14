SALUT
Tallers de ciència per a nens i nenes hospitalitzats
Iniciativa de l’IRBLleida a l’Arnau
L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) va organitzar ahir, per segon any consecutiu, un taller per informar sobre ciència i investigació els nens i nenes ingressats a l’Aula Hospitalària de l’Arnau de Vilanova. Petits herois i heroïnes, grans científics i científiques és el nom del taller que va tenir lloc en el marc del Dia Mundial del Nen Hospitalitzat, que es va commemorar ahir.
En l’activitat, els petits van tenir l’oportunitat de conèixer com es treballa en un laboratori, participar en un joc de memòria i fer diferents proves analítiques. El finançament d’aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.
El servei de Pediatria de l’Arnau de Vilanova atén a l’any uns 750 menors que, per motius diversos, requereixen un ingrés hospitalari. L’estada mitjana a l’hospital és de 3 dies. Mentrestant, l’Aula Hospitalària va atendre el 2023 un total de 447 nens i adolescents d’entre 3 i 16 anys perquè poguessin seguir amb els seus estudis, una atenció a les habitacions o als espais habilitats.