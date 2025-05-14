La tecnologia i la IA condemna els estudiants? Una professora de la Generació Z abandona les aules
Hannah Maria, docent d'anglès de secundària als Estats units, denuncia en un vídeo viral com els iPads i les pantalles estan arruïnant l'educació i afectant la capacitat de lectoescriptura dels joves
Una professora pertanyent a la Generació Z ha generat un intens debat a les xarxes socials després de publicar un vídeo de nou minuts explicant els motius pels quals ha decidit abandonar la professió docent. Hannah Maria, que impartia classes d'anglès a estudiants de secundària (equivalent al nostre 4t d'ESO), ha alertat sobre l'impacte devastador que la tecnologia està tenint en l'educació i en les capacitats cognitives dels adolescents.
El vídeo, que s'ha fet viral amb més de 4,3 milions de visualitzacions després de ser compartit a diverses plataformes, mostra a la jove docent parlant des de la seva aula just abans del seu darrer dia com a professora. "La tecnologia està arruïnant l'educació", assegura amb contundència mentre denuncia que "els consells escolars, els superintendents i les persones que realment poden marcar la diferència als districtes escolars no estan escoltant".
This woman teaches 10th grade high school in America— Wall Street Apes (@WallStreetApes) May 12, 2025
She’s leaving the profession. She says kids can no longer read proficiently, they won’t pay attention, won’t listen to authority, they don’t think the Declaration of Independence is important, they’re writing their papers with… pic.twitter.com/q4tM8eKZ9c
Un panorama alarmant per a l'alfabetització
Les preocupacions d'Hannah Maria semblen tenir fonament en dades objectives. Segons l'Institut Nacional d'Alfabetització dels Estats Units, el 21% dels adults americans són analfabets, i el 54% tenen un nivell de lectura inferior al de sisè grau. Aquest baix nivell d'alfabetització costa al país fins a 2,2 bilions de dòlars anuals, segons la mateixa institució.
Un informe publicat el gener de 2025 per l'Avaluació Nacional del Progrés Educatiu (NAEP) va revelar que les habilitats de lectura i matemàtiques dels estudiants de quart i vuitè grau han disminuït en diversos estats per sota de la mitjana nacional, confirmant així una tendència a la baixa que preocupa els experts educatius.
"Molts d'aquests nens no saben llegir perquè els han llegit les coses o poden clicar un botó i escoltar la lectura en veu alta", explica Hannah Maria al vídeo. La professora afegeix que "la seva capacitat d'atenció està disminuint perquè tot és d'alta estimulació, només saben desplaçar-se per les pantalles" i que "no poden estar quiets durant gaire temps".
Els iPads a les aules: una política qüestionada
Hannah Maria explica que treballa en un districte on cada estudiant rep un iPad des de sisè fins a dotzè grau (des de 6è de primària fins a 2n de batxillerat en el sistema català). Aquesta política, que moltes escoles han adoptat com a símbol de modernització, estaria contribuint directament a la disminució de l'alfabetització, segons la docent.
"Quan intento que els alumnes escriguin a mà, encara que sigui només un paràgraf de cinc frases, fan els ulls en blanc o tenen rebequeries", explica la professora. "Estic parlant d'estudiants de secundària. Ensenyo a 10è grau. Es posen realment difícils i, com que jo també soc jove, volen discutir amb mi i dir: per què no podem simplement escriure-ho a ordinador?".
La docent també assenyala un canvi significatiu en l'actitud dels estudiants envers el consum de continguts audiovisuals a l'aula. "Quan jo tenia la seva edat, considerava que els 'dies de pel·lícula' eren un premi. M'encantaven aquests dies, era una manera de relaxar-nos i fer un descans. Per a ells, el que volen quan demanen una pel·lícula és tenir-la de fons mentre miren el mòbil, es posen els auriculars, naveguen per TikTok i parlen amb els seus amics sense prestar atenció a res".
El desinterès per l'aprenentatge tradicional
Un dels aspectes més preocupants que remarca la docent és la falta d'interès dels joves pels coneixements bàsics i la cultura general. "No els importa aprendre sobre la Declaració d'Independència dels Estats Units, entendre les esmenes constitucionals o comprendre per què tenim dret a votar", lamenta. "Si no pots llegir, i no t'importa llegir o aprendre vocabulari, mai no ho entendràs i, per tant, mai no significarà res per a tu".
Hannah Maria, que es defineix com una "Gen Z més gran" nascuda el 1999, considera que va créixer en una època en què encara es valorava la història i els coneixements fonamentals. En contrast, assegura que els seus alumnes "no els importa marcar la diferència al món, no els importa com fer un currículum o com escriure una carta de presentació perquè ChatGPT ho farà per ells".
La seva proposta és radical però clara: "Crec que hem de tallar la tecnologia a aquests nens, probablement fins que vagin a la universitat". Tot i que admet que pot semblar antiquada, insisteix que "estem en un punt on realment no tinc gaire fe en alguns d'aquests nens que ensenyo".
Les raons per abandonar la professió
Tot i que Hannah Maria va entrar a la docència fa tres anys, seguint una tradició familiar, ha decidit abandonar-la principalment per tres factors: la tecnologia, els problemes de comportament derivats d'aquesta i, sobretot, el salari. "Si l'experiència general hagués estat millor, podria haver aguantat amb el sou. Però ha estat una experiència realment pobra", confessa.
"Aquesta generació és realment difícil, i admetré que simplement no estic preparada per a això", conclou. "A qualsevol que comenci ara i sigui professor a partir d'ara amb la generació que estem ensenyant actualment, us felicito. Que Déu us beneeixi. Desitjaria ser més forta en aquest aspecte".
Reaccions i perspectives de futur
Les declaracions d'Hannah Maria han generat un intens debat sobre l'ús de la tecnologia a les aules i el seu impacte en les capacitats cognitives dels estudiants. Peggy Carr, comissària del Centre Nacional d'Estadístiques Educatives, va afirmar després de la publicació de l'informe de gener del NAEP: "Aquests resultats de 2024 mostren clarament que els estudiants no estan on haurien d'estar o on volem que estiguin".
El testimoni d'aquesta jove professora posa sobre la taula una qüestió fonamental: estem utilitzant correctament la tecnologia a les aules o estem creant una generació dependent d'eines digitals amb greus deficiències en habilitats bàsiques? La resposta a aquesta pregunta podria determinar el futur de l'educació i el desenvolupament cognitiu de les properes generacions.
Aquest debat no és exclusiu dels Estats Units. A Catalunya, diversos estudis també han alertat sobre l'impacte de l'ús excessiu de pantalles en el desenvolupament cognitiu dels infants i adolescents. El Departament d'Educació ha iniciat programes per fomentar la lectura tradicional i limitar l'ús de dispositius digitals en determinades etapes educatives, reconeixent la necessitat de trobar un equilibri entre la innovació tecnològica i les metodologies d'aprenentatge tradicionals.