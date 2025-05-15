Cotxes per a tota la vida: les marques que menys s'avarien, segons els mecànics
Un ampli estudi entre professionals del sector automobilístic revela quines marques requereixen menys visites al taller i destaquen per la seua durabilitat a llarg termini
A l’hora de comprar un vehicle, la majoria de conductors té una prioritat clara: adquirir un cotxe que funcioni sense problemes any rere any, minimitzant les visites al taller. Un recent estudi realitzat entre nombrosos mecànics professionals ha revelat quines són les marques que rarament necessiten reparacions importants, destacant Toyota i Volkswagen com els fabricants més fiables del mercat actual.
La investigació, iniciada per l’usuari "juliwheels" i recollida pel mig Der Offentliche, va consultar nombrosos professionals amb àmplia experiència al sector. Els van preguntar específicament quines marques veien amb menys freqüència als seus elevadors i quins semblaven requerir menys intervencions. Els resultats van ser contundents: Toyota es posiciona en primer lloc, seguida molt de a prop per Volkswagen, amb Honda completant el podi de la fiabilitat automobilística.
L’estudi no només identifica les marques més fiables, sinó que aprofundeix en els models concrets que destaquen per la seua durabilitat i baix manteniment, oferint informació valuosa per als qui busquen realitzar una inversió segura en el seu pròxim vehicle.
Toyota: el referent indiscutible en fiabilitat mecànica
Que Toyota encapçali aquest rànquing no ha sorprès els experts del sector. Fa dècades que la firma japonesa construeix una reputació sòlida basada en la durabilitat dels seus vehicles. Segons els mecànics consultats, els models Corolla i Camry són particularment destacables, sent el primer especialment popular a Europa, mentre que el segon domina en mercats com els Estats Units i Austràlia.
"Aquests cotxes funcionen excepcionalment bé any rere any, fins i tot quan no reben un manteniment meticulós", assenyalen alguns dels professionals consultats. Aquesta característica resulta especialment valuosa per a conductors que busquen minimitzar costos a llarg termini i evitar sorpreses desagradables en forma d’avaries inesperades.
La filosofia de producció de Toyota, coneguda com a "Kaizen" (millora contínua), sembla ser darrere d’aquests resultats. La companyia manté estàndards de qualitat extremadament rigorosos i una política de millores incrementals que evita canvis dràstics que puguin comprometre la fiabilitat provada dels seus components.
Volkswagen: enginyeria alemanya amb garantia de durabilitat
El segon posat per a Volkswagen demostra que l’enginyeria alemanya manté alts estàndards de qualitat. Els mecànics destaquen especialment els models fabricats durant la dècada de 2010, assenyalant l’excel·lent qualitat dels seus components originals com a factor diferencial.
"Els vehicles Volkswagen estan construïts amb peces de fàbrica de primer nivell, el que es tradueix en menys problemes a llarg termini", expliquen alguns dels tècnics consultats. Aquesta qualitat als materials i l’acoblament permet que molts models de la marca alemanya superin fàcilment els 200.000 quilòmetres sense necessitat de grans intervencions mecàniques.
No obstant, els professionals també adverteixen que, com passa amb totes les marques, Volkswagen ha tingut alguns motors i models menys afortunats. Un exemple notable van ser certs motors de combustió interna que, durant un temps, es van convertir gairebé en sinònim de problemes mecànics, fins i tot entre els concessionaris oficials.
Honda completa el podi de la fiabilitat automobilística
Encara que a certa distància dels dos líders, Honda es posiciona com el tercer fabricant més fiable segons els mecànics consultats. El model Civic rep mencions especials per la seua extraordinària resistència al pas del temps i el quilometratge.
La presència d’Honda en aquest rànquing reforça l’excel·lent reputació dels fabricants japonesos quant a fiabilitat i durabilitat. Les marques nipones han aconseguit posicionar-se com a referents en la construcció de vehicles que requereixen un manteniment mínim, gràcies a dècades de perfeccionament dels seus processos de producció.
La importància del manteniment preventiu
Malgrat la fiabilitat d’aquestes marques, els mecànics consultats insisteixen que la vida útil de qualsevol vehicle depèn fonamentalment dels hàbits de conducció i el manteniment realitzat pel seu propietari. El seguiment rigorós del calendari de revisions resulta crucial per prolongar la vida del cotxe.
"Fins i tot les marques més fiables necessiten un manteniment bàsic regular", assenyalen els experts. Això inclou la substitució de peces de desgast (components de frens, oli, líquid refrigerant, fluids hidràulics, corretges de transmissió i rodets) quan s’assoleixen els quilometratges recomanats pel fabricant.
El que realment diferència a Toyota, Volkswagen i Honda, segons els professionals, és que els seus components de fàbrica tenen una qualitat superior que els permet suportar millor el desgast normal i el pas del temps en comparació amb altres marques del mercat.
Què buscar en comprar un cotxe de segona mà?
Per als qui busquen adquirir un vehicle utilitzat, aquest estudi ofereix algunes claus valuoses. Els mecànics recomanen prestar especial atenció a models específics com el Toyota Corolla, el Volkswagen Golf de la dècada de 2010 o el Profunda Civic, que han demostrat una extraordinària fiabilitat a llarg termini.
A més de la marca i el model, resulta essencial verificar l’historial de manteniment del vehicle. Un cotxe d’una marca menys fiable però amb un manteniment escrupolós pot ser millor opció que un de les marques esmentades que hagi mancat de les cures necessàries durant la seua vida útil.
Per què destaquen les marques japoneses en fiabilitat?
Els fabricants japonesos, particularment Toyota i Honda, han aconseguit posicionar-se com a referents de fiabilitat gràcies a una filosofia de producció centrada en la millora contínua i el control de qualitat exhaustiu. El seu enfocament conservador, que prioritza l’evolució gradual sobre els canvis radicals, contribueix a crear vehicles extremadament confiables.
La presència de Volkswagen entre aquestes marques demostra que l’enginyeria alemanya, quan s’enfoca en la qualitat i durabilitat, pot competir amb les millors marques del món. La seua atenció al detall i la qualitat dels materials utilitzats justifiquen la seua posició en aquest selecte grup.
Aquest estudi proporciona informació valuosa per a consumidors que prioritzen la fiabilitat a llarg termini davant altres factors com el disseny o les prestacions. Invertir en una d’aquestes marques pot suposar un important estalvi en reparacions i manteniment durant la vida útil del vehicle, compensant possiblement un preu d’adquisició més elevat.