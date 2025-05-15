LLEURE
L’Eixideta de Tàrrega estrena una gegantona inclusiva
De l’escola especial Alba
L’Eixideta de Tàrrega, l’exhibició de balls dels grups infantils de cultura popular, va estrenar ahir la primera gegantona inclusiva de la ciutat. Es tracta de la Nona de l’escola Alba, que ha estat construïda per l’Escola d’Art Ondara en el marc del 50 aniversari de l’entitat. La Nona pot ser portada per qualsevol nen o jove, independentment de les seues capacitats físiques o sensorials. A més, s’hi pot accedir en cadira de rodes i llueix cintes penjades del cos amb molinets de vent que les persones acompanyants poden agafar i interactuar-hi. La Nona representa una aviadora, símbol de la llibertat i la valentia.
L’Eixideta va arrancar al Pati i va culminar a la plaça Major amb les demostracions dels diferents elements i grups sota l’amenaça de pluja, que finalment no va arribar.
Van actuar l’Àliga Petita, la Targafera, els Targalets, els Gegantons de les escoles, el Ball d’Arquets Infantil, els Bastoners Petits de l’Esbart Albada, la Coral Infantil Mestre Güell i els Nans, entre d’altres, sense oblidar el pregoner que va conduir l’espectacle, ni l’acompanyament musical.