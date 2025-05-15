ARTS
L’Enre9 comença a sonar
Amb un espectacle de circ, al Teatre de l’Escorxador. Fins diumenge, propostes professionals i de la comunitat local
La 4a edició del festival d’arts en viu i al carrer Enre9 va arrancar ahir al Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida amb Empaque, un espectacle de la companyia Chicharrón Circo Flamenco. Es tracta d’una proposta que l’any passat va fer la seua residència de creació al certamen i, ara, ha tornat al festival estrenada i madurada.
L’Enre9 tindrà lloc fins diumenge al barri de la Mariola, Turó de Gardeny i els Blocs Joan Carles de la ciutat, i ha previst una programació que combina propostes artístiques professionals, amb el talent i la implicació de la comunitat local.
En aquesta quarta edició, el festival manté el seu compromís de transformació social a través de la cultura, amb espectacles de circ, música, dansa i activitats per a tota la família al llarg de cinc dies. Aquest matí (10.30), es preveu la cercavila inaugural, dirigida per L’Intèrpret i amb la participació de les escoles locals.