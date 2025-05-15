L'Escola Alba presenta la 'Nona', la primera gegantona inclusiva de Tàrrega
Dissenyada amb la participació d’alumnes i pensada per a infants amb mobilitat reduïda o autisme, la figura s’estrena en el marc del 50è aniversari del centre educatiu
L'Escola Alba ha presentat aquest dimecres en el marc de la festa major de Tàrrega la 'Nona', una gegantona que suposa un pas endavant en l'àmbit de la cultura popular adaptada. Es tracta d'una figura accessible i inclusiva pensada perquè la puguin portar infants i joves amb mobilitat reduïda, autisme o altres necessitats especials. El seu disseny obert, a més, permet la interacció entre la persona que porta l'estructura i les persones que l'acompanyen. La nova gegantona s'emmarca dins dels actes del 50è aniversari de l'Escola Alba i ha estat dissenyada i construïda per alumnes de l'Escola d'Art Ondara, amb la implicació directa dels alumnes de l'Escola d'Educació Especial Santa Maria de l'Alba.
La nova gegantona compta amb el finançament de l'Ajuntament de Tàrrega i s'ha presentat de manera oficial aquest dimecres a la festa de l'Eixideta, on totes les escoles de Tàrrega fan ballar els seus gegantons.
La principal peculiaritat d'aquesta figura és el seu disseny obert, ja que per norma general els gegants, també els que són inclusius, porten vestits que tapen la persona que el porta. En aquest cas, però, des de l'Associació Alba volien que el disseny connectés la persona que va dins l'estructura amb l'exterior. Un requisit que està pensat, sobretot, per infants i joves amb autisme que sovint es neguitegen quan estan en llocs tancats o que necessiten interactuar amb altra gent. "És una accessibilitat no només pensada en termes físics, sinó que va més enllà", ha explicat la responsable dels projectes culturals d'Alba, Míriam Arnaz.
La nova gegantona 'Nona' -que significa àvia en italià- representa una aviadora, un símbol de llibertat, aventura i valentia. Es desplaça amb rodes i hi pot accedir una cadira de rodes, tot i que també s'ha ideat perquè la persona que està dins pugui veure l'exterior i tingui facilitat per entrar i sortir.
El seu disseny inclou unes finestres que es poden obrir i tancar, diferents textures que representen la maquinària d'un avió i porta unes cintes penjades del cos amb uns molinets de vent a l'extrem que les persones que l'acompanyen poden agafar i interactuar. També incorpora unes mans llargues per "abraçar" els infants que van dins l'estructura, ha explicat la docent del CFGS d'Escultura Aplicada a l'Espectacle, Alba Cuñé.
Els alumnes del centre han dedicat més de mig curs en buscar informació, dissenyar i construir la gegantona. Les hores invertides, però, han valgut la pena, segons ha explicat Emma Serra, que ha destacat la implicació dels alumnes de l'Escola Alba en tot el procés. "M'ha agradat molt veure la il·lusió a les seves cares i moltes de les idees ens les van donar ells", ha afirmat. Per la seva part, Maria Moreno ha posat en valor que hagin pogut posar en pràctica els coneixements apresos en un projecte "d'utilitat" que demostra la importància de l'art en la societat.