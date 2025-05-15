El poble de Lleida que reviu el seu passat medieval al viatjar al cor del segle XV per un dia
El municipi es transforma amb tallers, espectacles i activitats per commemorar la seua venda i alliberament el 1427
Aquest dissabte, Torrebesses farà un salt en el temps per commemorar per primera vegada un fet cabdal en la seva història local: la venda de la vila i el seu castell per part del noble Manuel Aicart a Bernat de Boixadors, que tingué lloc el 5 de maig de 1427. Aquest episodi marcà un abans i un després en la configuració de la senyoria local i en el desenvolupament polític, econòmic i social del poble. Ara, gairebé sis segles més tard, els carrers de Torrebesses es transformaran en un autèntic escenari medieval, amb tallers d’oficis antics, espectacles teatrals, música i activitats per a tota la família.
Una fita històrica amb arrels profundes
La venda de la vila va tenir lloc en un context de grans canvis a la Catalunya del segle XV. En plena baixa edat mitjana, l’aristocràcia feudal gestionava els drets sobre moltes poblacions mitjançant compres, intercanvis o herències. En aquest cas, Manuel Aicart, senyor de Torrebesses i membre d’una estirp noble amb vincles a diversos territoris catalans, va decidir traspassar el control de la vila al cavaller Bernat de Boixadors, fundador d’una de les famílies que posteriorment adquiririen gran pes a les terres de ponent i que es vincularien més endavant amb els Copons i Ivorra.
La transacció, de la qual en queda constància documental, incloïa no només la possessió del castell, sinó també el dret de jurisdicció sobre els habitants, la percepció de delmes, censos, i altres drets feudals, així com la gestió de la justícia i la defensa del terme. Aquest tipus de vendes eren relativament habituals en aquella època, però la seva transcendència a nivell local era enorme: implicava un nou ordre de poder, canvis en la gestió del territori i, sovint, noves relacions entre senyor i vassalls.
Tallers i oficis antics: un poble que reviu l’Edat Mitjana
Per celebrar aquest esdeveniment històric, Torrebesses s’ha bolcat en una programació rica i variada que combina divulgació històrica, activitats familiars i cultura popular. Els carrers del poble es convertiran en un mercat medieval on es podrà passejar entre parades i demostracions d’oficis antics com el de cerera, cardador de llana, rajoler, ferrer, cadiraire o filadora, amb artesans que explicaran el seu procés de treball tal com es feia fa segles.
Els visitants també podran endinsar-se en un campament medieval, on descobriran com vivien els cavallers: hi haurà exposicions d’armes, vestits d’època, i fins i tot demostracions de tècniques de defensa i combat de l’època. Aquest espai vol acostar el dia a dia de la vida feudal a grans i petits, desmitificant la figura del cavaller i destacant el paper fonamental dels artesans, pagesos i camperols en la societat de l’època.
Activitats lúdiques per a totes les edats
Al llarg del matí i la tarda, la festa continuarà amb tallers infantils i activitats participatives com el taller de circ aeri, on els més agosarats podran provar el trapezi i les teles en un entorn segur i festiu. També hi haurà espais dedicats a la creativitat amb tallers de manualitats amb boga, fang i fabricació d’espelmes, pensats per reconnectar amb tècniques artesanals que s’han transmès de generació en generació.
La cercavila, conduïda pels Joglars de la Bota, animarà els carrers amb música, dansa i espectacles itinerants, creant un ambient festiu i immersiu. Els assistents també podran veure exhibicions de malabars, dansa de ventre tribal fusió i seguir el misteriós arbre màgic, una instal·lació artística que recorrerà el poble interactuant amb petits i grans.
Productes de proximitat i gastronomia local
Com no podia faltar en una festa d’aquestes característiques, els sabors de la terra tindran un paper destacat. Diverses parades oferiran productes locals i artesans, com formatges, embotits, xocolata artesanal, cervesa elaborada a la comarca i les tradicionals orelletes, dolç típic de la cuina catalana. A més, es promourà el consum de productes de quilòmetre zero, reforçant el compromís del municipi amb la sostenibilitat i el territori.
Una representació teatral per tancar la jornada
La jornada culminarà amb una obra teatral de recreació històrica basada en els fets del 5 de maig de 1427, que recrearà la venda de la vila entre els dos nobles. L’espectacle, representat per actors locals i col·laboradors experts en recreació històrica, combinarà elements dramatitzats, narració històrica i interacció amb el públic, amb l’objectiu de fer entenedora i emocionant una part de la història sovint oblidada.
Aquest acte no només posarà punt final a la festa, sinó que servirà per reforçar el compromís del municipi amb la memòria històrica i la divulgació cultural, i per obrir una nova etapa on la història pròpia esdevingui una eina de cohesió i projecció turística.
Una vila amb molt per descobrir
Torrebesses, situada al cor del Segrià Sec, és una autèntica joia amagada entre turons i camps d’oliveres centenàries, que combina a la perfecció patrimoni històric, tradició agrícola i entorn natural. Aquest municipi, que manté l’essència de la Catalunya rural, ofereix al visitant una gran varietat de racons i experiències que val la pena descobrir durant tot l’any.
Castell de Torrebesses
Una de les principals icones del poble és el castell de Torrebesses, documentat des del segle XI i que ha viscut nombroses transformacions al llarg dels segles. Inicialment concebut com a fortalesa de frontera durant la Reconquesta, va anar evolucionant fins a convertir-se en una residència senyorial. Encara conserva trams de muralla, arcs gòtics, espais d’emmagatzematge i una torre amb vistes espectaculars sobre la plana del Segrià. Tot i que l’edifici és de titularitat privada, es pot visitar en ocasions especials o mitjançant visites guiades concertades.
Església de Sant Salvador
Al costat del castell, destaca l’església parroquial de Sant Salvador, un temple d’origen romànic ampliat al segle XVIII en estil barroc. El campanar, la nau principal i les capelles laterals conserven un ambient serè i acollidor. S’hi pot observar la influència de l’arquitectura popular, així com diversos elements de culte i ornamentació barroca. L’església és un referent espiritual i cultural per als habitants del poble, i forma part activa de les celebracions locals.
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca
Un dels grans atractius de Torrebesses és el seu compromís amb la preservació de la pedra seca, una tècnica constructiva ancestral declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El Centre d’Interpretació de la Pedra Seca (CIPS) ofereix una immersió fascinant en aquest tipus d’arquitectura que ha modelat el paisatge agrícola del poble durant segles. A través de visites guiades, exposicions i tallers, el centre permet entendre la funció i valor d’elements com les cabanes de volta, marges, aljubs i cisternes, tan típics del paisatge de secà.
Rutes de natura i patrimoni
Torrebesses és un lloc ideal per fer excursions a peu o en bicicleta, amb una xarxa de camins rurals que connecta camps d’ametllers i oliveres, petits boscos i construccions de pedra seca. Les rutes senyalitzades porten el visitant fins a punts d’interès com la Cova del Pare Palau, les fonts històriques del terme, o el Mirador del Pla del Soler, des d’on es pot contemplar una panoràmica excepcional del poble i la plana de Lleida.
Turisme oleícola i productes locals
Torrebesses manté una tradició oleícola mil·lenària, i molts dels seus habitants conreen oliveres de la varietat arbequina, de les quals s’obté un oli d’altíssima qualitat. Diverses finques i cooperatives ofereixen visites guiades i tastos d’oli, que permeten conèixer el procés de producció, des de la collita fins al molí. Aquest oli, juntament amb altres productes locals com la mel, els fruits secs, les orelletes o les confitures casolanes, es poden adquirir directament als petits productors o en mercats de proximitat.