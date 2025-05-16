GUARDONS
Creus de Sant Jordi amb accent lleidatà
Reconeixements al Centre de Titelles de Lleida i als lleidatans Manuel Roure, Mercè Ibarz, Josep Maria Mata Perelló i Carla Simón. Illa reivindica la diversitat dels premiats al MNAC
Els lleidatans Manuel Roure, Mercè Ibarz, Josep Maria Mata Perelló, Carla Simón i el Centre de Titelles de Lleida van rebre ahir la Creu de Sant Jordi 2025 en un acte celebrat al Museu Nacional d’Art de Catalunya a Barcelona. En total, van ser reconegudes 21 personalitats i deu entitats de diferents àmbits. D’aquesta forma, la Generalitat reconeix l’important paper en la promoció del teatre i de l’art dels titelles del Centre de Titelles de Lleida, nascut el 1986, i que per aquesta tasca ja ha rebut altres guardons com el Premi Internacional Ciutat de Lleida i el Premi Nacional de Cultura. El guardó el va recollir Joan Andreu Vallvé, fundador d’aquesta entitat juntament amb Julieta Agustí. Així mateix, entre els lleidatans reconeguts en aquesta edició de les Creus de Sant Jordi també hi havia l’òptic optometrista de Mollerussa Manuel Roure Arnaldo, distingit per ser un professional de referència del sector, pioner en l’estudi i consideració dels predominis visuals i el desenvolupament de la teoria i pràctica de l’entrenament visomotor. De l’escriptora de Saidí Mercè Ibarz, el Govern va destacar el seu “enginy narratiu i expressiu, que li han permès atansar-nos a la realitat del món en el qual vivim”, i del geòleg Josep Maria Mata Perelló, la seua tasca acadèmica i el seu compromís en la preservació del patrimoni geològic i miner, fent inventaris mineralògics a Espanya i Amèrica del Sud. Entre els guardons també va destacar la cineasta Carla Simón, amb arrels familiars a Ponent, guanyadora de l’Os d’Or de la Berlinale per Alcarràs (2022). La seua tercera pel·lícula, Romería, competirà per la Palma d’Or a Canes en aquesta edició.
També van rebre ahir la Creu de Sant Jordi 2025 entitats com la Federació dels Tres Tombs de Barcelona o la banda de rumba Sabor de Gràcia. Així mateix, Joan Caball, agricultor i exdirigent del sindicat Unió de Pagesos (UP); l’actriu Loles León o la periodista Rosa Maria Calaf, que va parlar en nom de tots els premiats amb un discurs feminista i reivindicatiu. Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va destacar que les Creus de Sant Jordi són un “gest de gratitud i de reconeixement a aquells que contribueixen a fer una Catalunya millor” i va destacar la diversitat dels premiats, dels quals va avalar la seua excel·lència.