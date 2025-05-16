L’aquagym no és només per a la tercera edat: un estudi revela el seu poder per cremar greix i perdre centímetres de cintura
Aquesta activitat aquàtica pot reduir significativament el pes corporal i la circumferència de la cintura, segons un treball sinocoreà
L’exercici aquàtic està guanyant reconeixement científic com una alternativa efectiva per a la pèrdua de pes. Segons una recent investigació realitzada per un equip sinocoreà, l’aquagym demostra beneficis significatius en la reducció del pes corporal, amb resultats particularment notables en dones. Aquesta troballa desmenteix la percepció popular que aquesta activitat està destinada exclusivament a persones grans, confirmant que els seus beneficis són aplicables a qualsevol grup d’edat, especialment per als qui pateixen sobrepès o obesitat.
La rellevància d’aquest estudi rau en el seu enfocament específic sobre la capacitat de l’exercici aquàtic per reduir el perímetre de cintura, un indicador clau de salut metabòlica. Els investigadors van analitzar 286 participants amb edats entre 20 i 70 anys, tots amb índexs de massa corporal corresponents a sobrepès o obesitat. Després de sotmetre’s a programes d’aquazumba, aquayoga i aquajogging durant períodes de sis a deu setmanes, els resultats van ser evidents a la bàscula, consolidant l’aquagym com una opció ideal per als qui busquen perdre pes minimitzant l’impacte en les seues articulacions.
L’estudi assenyala que per apreciar canvis significatius, és necessari mantenir una rutina d’entrenament aquàtic durant almenys 10 setmanes. Aquesta modalitat d’exercici resulta especialment beneficiosa per a persones amb problemes articulars o lesions, ja que el medi aquàtic redueix considerablement l’impacte sobre les articulacions mentre permet treballar la resistència i la força muscular.
Beneficis diferencials segons edat i gènere
Les dades recopilades en la investigació revelen un patró interessant respecte a l’efectivitat de l’aquagym segons les característiques demogràfiques. Les dones, particularment aquelles majors de 45 anys, van experimentar els canvis més significatius, amb una reducció mitjana d’aproximadament 3 quilos i una disminució del contorn de cintura de 2,5 centímetres.
En contrast, tant els homes com les persones més joves d’ambdós sexes van mostrar resultats menys pronunciats. No obstant, els mateixos investigadors admeten una limitació metodològica important: la mostra masculina va ser considerablement menor, la qual cosa suggereix la necessitat de nous estudis amb una representació més equilibrada per obtenir conclusions definitives sobre possibles diferències per gènere.
Una altra qüestió que queda pendent d’aclarir és quina modalitat específica d’exercici aquàtic (aquazumba, aquayoga o aquajogging) resulta més eficaç per a la pèrdua de pes, ja que l’estudi va analitzar conjuntament diverses variants. Tampoc no se n’ha pogut establir una comparativa concloent respecte a si l’aquagym proporciona millors resultats que les activitats físiques realitzades a terra ferma.
Què és exactament l’aquagym?
L’aquagym, també conegut com a gimnàstica aquàtica, és una disciplina esportiva que combina exercicis aeròbics i de resistència realitzats en una piscina. La principal característica que distingeix aquesta activitat és l’aprofitament de les propietats físiques de l’aigua, com la flotabilitat i la resistència hidrodinàmica, per generar un entrenament d’intensitat variable amb mínim impacte articular.
Aquesta modalitat incorpora moviments similars als que es realitzarien en una classe d’aeròbic convencional, però adaptats al medi aquàtic. Inclou desplaçaments, salts, exercicis amb material específic com manuelles flotants o taules, i treball de tonificació muscular. El nivell d’immersió habitual sol situar-se entre el pit i les espatlles, permetent mantenir el cap fora de l’aigua i facilitant la respiració normal durant tota la sessió.
Una sessió típica d’aquagym sol estructurar-se en escalfament, part principal aeròbica, tonificació muscular i estirades finals. La durada recomanada oscil·la entre 45 i 60 minuts, amb una freqüència de 2-3 vegades per setmana per obtenir resultats apreciables, concordant amb les 10 setmanes mínimes que suggereix l’estudi per observar canvis significatius en la composició corporal.
Impacte de l’aquagym més enllà de la pèrdua de pes
Encara que l’estudi sinocoreà se centra en els efectes de l’aquagym sobre el pes corporal, els beneficis d’aquesta activitat transcendeixen l’àmbit estètic. Investigacions recents han explorat la seua relació amb altres patologies, incloent el seu potencial per reduir el risc de deteriorament cognitiu i demència.
Aquesta connexió no resulta sorprenent si considerem que l’obesitat ha estat identificada com un factor de risc modificable per a malalties neurodegeneratives. En contribuir a la reducció del pes corporal, l’aquagym podria estar exercint un efecte protector indirecte sobre la salut cerebral, a més dels seus beneficis directes derivats de l’activació cardiovascular i la millora del flux sanguini.
A nivell del sistema cardiovascular, l’exercici aquàtic facilita el retorn venós gràcies a la pressió hidroestàtica, la qual cosa pot resultar especialment beneficiós per a persones amb problemes circulatoris. Així mateix, estudis recents suggereixen millores en paràmetres metabòlics com els nivells de glucosa en sang i el perfil lipídic després de programes estructurats d’aquagym.
Qui pot beneficiar-se especialment de l’aquagym?
El perfil de candidats ideals per a aquesta activitat és ampli i divers. A més de les persones amb sobrepès o obesitat esmentades en l’estudi, l’aquagym resulta particularment indicat per a:
- Persones amb problemes articulars o musculoesquelètics, com a artritis, artrosi o fibromiàlgia.
- Dones embarassades, que troben en el medi aquàtic un entorn segur per mantenir-se actives.
- Individus en procés de rehabilitació després de lesions esportives o intervencions quirúrgiques.
- Pacients amb malalties cardiovasculars controlades, per a qui l’exercici en aigua suposa una menor sobrecàrrega cardíaca.
- Persones grans que busquen millorar la seua condició física minimitzant el risc de caigudes i lesions.
Com en qualsevol activitat física, és recomanable consultar amb un metge abans d’iniciar la pràctica, especialment per a persones amb condicions de salut preexistents. Una vegada obtingut el vistiplau, l’aquagym representa una opció accessible, efectiva i de baix impacte per millorar la composició corporal i la salut general.