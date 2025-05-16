La muralla xinesa amb un congost únic com a veí il·lustre: un paradís natural a l'empara de dos províncies
Un espectacular sender de 15 quilòmetres permet descobrir aquest fenomen proper a Mont-rebei, ubicat entre Osca i Lleida amb ermites centenàries
Entre les províncies d’Osca i Lleida es troba un tresor natural que molts desconeixen: la impressionant Muralla Xinesa de Finestres. Aquesta formidable estructura no és obra de l’home, sinó un caprici geològic format al llarg de més de 100 milions d’anys que ha creat un paisatge de somni a la Serra del Montsec.
Malgrat el seu nom turístic, aquesta formació geològica és coneguda localment com a Roques de la Vila. El seu origen es remunta al període Cretàcic, quan moviments tectònics i la posterior erosió durant milions d’anys van esculpir dos parets paral·leles de roca calcària que avui impressionen els qui s’aventuren a visitar-les.
Un llegat històric entre parets de pedra
El que fa especialment interessant aquest enclavament no és només la seua bellesa natural, sinó també el patrimoni històric que allotja. Fins al 1960, la zona de Finestres va estar habitada, encara que avui només queden vestigis silenciosos del que va ser un assentament humà. L’abandó va arribar amb la construcció de l’embassament de Canelles en els anys 60, que va canviar per sempre el paisatge i el mode de vida dels seus escassos habitants.
Recórrer els silenciosos carrers del despoblat de Finestres és endinsar-se en el que alguns anomenen l’Espanya Buida. Entre les seues ruïnes destaca una ermita del segle XVIII dedicada a Santa María i les restes d’un antic molí d’oli, testimoni de l’activitat econòmica que va sustentar la vida a la comarca durant generacions.
A uns 350 metres del poble es troba l’ermita de San Marcos, un modest edifici que roman obert al públic i que ofereix un dels millors miradors per contemplar l’espectacular Muralla. Des d’aquí es divisa també l’ermita de San Vicente, ubicada estratègicament entre els dos murs de pedra, sobre els fonaments del que en el seu dia va ser el Castell de Finestres.
La ruta dels 15 quilòmetres: una aventura per als sentits
Per arribar a aquest paradís natural, es proposa una ruta d’aproximadament 15 quilòmetres que parteix del pont de Penavera, situat a l’embassament de Canelles. L’accés requereix prendre una desviació abans d’arribar a Estopiñán del Castillo, localitat propera a Benavarri, a la província d’Osca.
És recomanable utilitzar vehicles tot terreny per als 6 quilòmetres de pista forestal que condueixen al punt d’inici, o contractar els serveis d’empreses locals que ofereixen aquest transport. Una vegada al pont de Penavera, el recorregut continua a peu per una pista de terra i grava amb l’embassament de Canelles com a constant company visual.
A 5,5 quilòmetres de l’inici, un sender ben senyalitzat condueix a l’antic poblat de Finestres. Des d’aquí, els visitants poden optar per visitar primer l’Ermita de San Marcos, seguint les indicacions una mica amagades en una de les façanes del poble, o continuar cap a l’Ermita de San Vicente, travessant un vertiginós pas de tot just 2 metres habilitat amb esglaons i una sirga.
Els experts recomanen realitzar aquesta ruta en primavera o tardor. Si s’opta per l’estiu, és preferible matinar per evitar les altes temperatures, ja que no hi ha fonts a tot el recorregut. És imprescindible portar almenys 2 litres d’aigua per persona, protecció solar i gorra.
El Congost de Mont-rebei: veí il·lustre de la Muralla Xinesa
A pocs quilòmetres de la Muralla Xinesa de Finestres es troba un altre espectacle natural: el Congost de Mont-rebei. Aquest congost, on el riu Noguera Ribagorzana s’obre pas entre parets verticals de més de 300 metres, marca la frontera natural entre Aragó i Catalunya.
Una de les experiències més impressionants per a disfrutar d’aquest entorn és recórrer la ruta de les passarel·les de Montfalcó, que comença en el petit despoblat del mateix nom. L’alberg Casa Batlle, ubicat en aquest punt, ofereix diversos serveis per als visitants, des d’allotjament fins lloguer de caiacs i activitats guiades.
Tant la Muralla Xinesa de Finestres com el Congost de Mont-rebei són accessibles per diferents mitjans: caiac, vaixell, bicicleta de muntanya o simplement caminant. Cada opció proporciona una perspectiva única d’aquests monuments naturals que, sorprenentment, continuen sent relativament desconeguts per a molts a Espanya.