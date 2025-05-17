SEGRE

Fibrolleida reivindica la visibilització de la fibromiàlgia

En una jornada, ahir, amb 200 assistents

Una de les ponències de la Jornada Nacional de Fibromiàlgia, ahir al Parador de Lleida. - MAGDALENA ALTISENT

REDACCIÓ

La 4a Jornada Nacional de Fibrolleida, l’associació de les síndromes de sensibilització central de les Terres de Lleida, va reunir ahir prop de 200 persones al Parador de la capital del Segrià. L’esdeveniment va congregar afectats, familiars, professionals sanitaris (que van portar a terme les seues ponències) i representants institucionals amb l’objectiu d’avançar en la visibilització de malalties com la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica (SFC) i la sensibilitat química múltiple (SQM). Durant la seua intervenció, el diputat de Salut Pública i Esports de la diputació de Lleida, Óscar Martínez, va destacar la tasca de Fibrolleida i va reafirmar el compromís institucional per oferir recursos i eines per afavorir la transformació social. “Tant la fibromiàlgia, com el SFC i el SQM, són malalties que sovint no es veuen, però que tenen un impacte molt real i profund en la vida de les persones i del seu entorn. És necessari escoltar-les i actuar”, va expressar Martínez.

Fibrolleida també ha organitzat avui una ruta guiada per Lleida i un dinar de germanor per als assistents.

