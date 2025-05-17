La fruita aliada natural per al cor: ajuda a netejar artèries i millorar la circulació
Investigacions científiques destaquen el poder antioxidant i antiinflamatori de les maduixes per prevenir malalties cardiovasculars i reduir el colesterol de forma natural
Les malalties cardiovasculars continuen sent la principal causa de morts a nivell mundial, amb l’obstrucció arterial com un dels factors de risc més determinants. Davant aquest panorama, investigacions recents han posat el focus en les maduixes, una baia les propietats de la qual podrien resultar decisives per mantenir la salut del sistema circulatori. Els seus components naturals contribueixen a reduir l’acumulació de plaques de colesterol a les artèries, millorant la circulació sanguínia i oferint protecció cardíaca de manera natural.
L’aterosclerosi, caracteritzada per l’acumulació de dipòsits grassos a les parets arterials, constitueix una amenaça silenciosa que incrementa significativament el risc de tenir infarts o accidents cerebrovasculars. Tanmateix, la incorporació d’aliments específics en la nostra dieta diària pot ajudar a contrarestar aquest procés degeneratiu. Entre aquests aliments destaca la maduixa, les propietats beneficioses de la qual estan recolzades per diversos estudis científics.
Segons una investigació publicada a The Journal of Nutrition, el consum diari d’aquesta fruita no només disminueix els nivells de colesterol total i triglicèrids en persones amb síndrome metabòlica, sinó que també contribueix a reduir la tensió arterial i millorar la funcionalitat de l’endoteli, element fonamental per garantir una correcta circulació sanguínia.
Per què les maduixes són beneficioses per al sistema cardiovascular?
Les maduixes contenen una elevada concentració d’antocianines, compostos antioxidants responsables del seu característic color roig intens. Aquestes substàncies actuen com a potents antiinflamatoris naturals, reduint l’oxidació del colesterol LDL (comunament conegut com a "colesterol dolent") i millorant l’elasticitat arterial.
"La capacitat antioxidant de les maduixes supera a la de moltes altres fruites de consum habitual, la qual cosa les converteix en aliades excepcionals per a la salut cardiovascular," assenyalen els especialistes en nutrició. Aquesta propietat resulta fonamental per combatre l’estrès oxidatiu, un dels principals factors que contribueixen al deteriorament de les artèries.
A més de les antocianines, les maduixes aporten una considerable quantitat de vitamina C, polifenols i fibra soluble, nutrients essencials per mantenir els nivells de colesterol sota control i afavorir un pes saludable, aspectes íntimament lligats a la salut cardíaca.
La versatilitat d’aquesta fruita permet incloure-la en diverses preparacions al llarg del dia. Per a l’esmorzar, resulta ideal combinar-la amb iogurt natural sense sucre o afegir-la a un bol de civada, incrementant així l’aportació de fibra i antioxidants des de primera hora.
Durant el dinar o el sopar, les maduixes poden incorporar-se a amanides de vegetals de fulla verda, creant una combinació que potencia els seus efectes protectors. "La unió de verdures de fulla verda amb maduixes genera un efecte sinèrgic que multiplica els beneficis antioxidants", apunten els nutricionistes.
Per al berenar, els batuts naturals amb maduixes constitueixen una alternativa refrescant i saludable. N’hi ha prou amb triturar algunes unitats juntament amb llet vegetal o iogurt per obtenir una beguda nutritiva. També poden utilitzar-se com a base per a postres saludables, com compotes sense sucres afegits o gelats propietaris combinats amb plàtan.
El fonamental és optar sempre per maduixes fresques o congelades sense additius, evitant aquelles presentacions que incloguin sucres afegits o conservants, per mantenir intactes les seues propietats beneficioses.
El poder de les petites decisions quotidianes
Incorporar maduixes de manera regular a la nostra alimentació representa una decisió senzilla però amb un impacte potencialment significatiu en la salut cardiovascular. Aquest petit gest diari no només aporta sabor i color als nostres plats, sinó que contribueix a mantenir les artèries netes, millorar la circulació sanguínia i reduir el risc de desenvolupar patologies cardíaques.
Els especialistes recomanen consumir almenys 150 grams de maduixes tres vegades per setmana per obtenir beneficis apreciables. Aquesta quantitat, equivalent aproximadament a un grapat, resulta fàcil d’incorporar en qualsevol dieta equilibrada.
Quins altres aliments complementen els efectes de les maduixes?
Per potenciar els beneficis cardiovasculars de les maduixes, els experts suggereixen combinar-les amb altres aliments cardioprotectors com l’oli d’oliva verge extra, la fruita seca (especialment les nous), les llavors de lli i de xia, els llegums i el peix blau.
Aquesta combinació d’aliments contribueix a crear un efecte sinèrgic que maximitza la protecció arterial i cardíaca, formant la base del que els nutricionistes denominen "patró alimentari cardioprotector".
Poden les persones amb diabetis consumir maduixes?
Malgrat la seua dolçor natural, les maduixes presenten un índex glucèmic sota, el que les converteix en una opció adequada fins i tot per a persones amb diabetis o resistència a la insulina. El seu contingut en fibra contribueix a alentir l’absorció de sucres, evitant pics de glucèmia.
No obstant, com passa amb qualsevol aliment, es recomana controlar les porcions i incloure-les dins d’una alimentació equilibrada i adaptada a les necessitats individuals.
Existeixen contraindicacions per al consum de maduixes?
Encara que les maduixes resulten beneficioses per a la majoria de la població, algunes persones poden presentar al·lèrgies o intoleràncies a aquesta fruita. Els símptomes més freqüents inclouen picor o inflor a la boca, erupcions cutànies o, en casos més greus, dificultat respiratòria.
Les persones amb historial de reaccions al·lèrgiques a fruits rojos haurien de consultar amb un especialista abans d’incorporar maduixes a la seua dieta. Així mateix, els qui prenen medicaments anticoagulants haurien de comentar amb el seu metge el consum regular d’aquesta fruita, a causa del seu contingut en vitamina K.
En definitiva, les maduixes es perfilen com un aliat excepcional per mantenir la salut cardiovascular, gràcies a la seua capacitat per netejar artèries, millorar la circulació sanguínia i protegir el cor. La seua inclusió regular en una dieta equilibrada, juntament amb altres hàbits saludables com l’activitat física i la reducció de l’estrès, pot contribuir significativament a prevenir malalties cardíaques i millorar la qualitat de vida.