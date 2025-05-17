Trobada de les ràdios locals de Lleida
Responsables de les ràdios locals de les comarques de Lleida es van reunir ahir en la Diputació, on van denunciar “un infrafinançament crònic, excessiva burocràcia i una regulació pensada per a mitjans d’abast estatal”. Les ràdios locals van reclamar un compromís de les institucions i el reforç del seu paper, reivindicant-se com a mitjà universal i gratuït, fonamental per a l’educació mediàtica i la lluita contra la desinformació, i com un espai innovador que ha de continuar sent referència per a la ciutadania.