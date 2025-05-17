SEGRE

Trobada de les ràdios locals de Lleida

Els representants de les ràdios locals de Lleida durant la trobada a la Diputació. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Els representants de les ràdios locals de Lleida durant la trobada a la Diputació. - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Responsables de les ràdios locals de les comarques de Lleida es van reunir ahir en la Diputació, on van denunciar “un infrafinançament crònic, excessiva burocràcia i una regulació pensada per a mitjans d’abast estatal”. Les ràdios locals van reclamar un compromís de les institucions i el reforç del seu paper, reivindicant-se com a mitjà universal i gratuït, fonamental per a l’educació mediàtica i la lluita contra la desinformació, i com un espai innovador que ha de continuar sent referència per a la ciutadania.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking