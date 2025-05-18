FESTIVAL
Contes, circ i activitats familiars envaeixen l’Enre9
La quarta edició del Festival Enre9 va celebrar ahir la penúltima jornada amb una àmplia programació d’activitats en espais com els Jardins 1r de Maig, el pati de l’Escola Santa Maria de Gardeny o la plaça Barcelona. Els més destacats del matí van ser el conte participatiu i inclusiu Sopa de Pedres, de La Màxima, i l’espectacle de circ contemporani Plenes de peluix, de Lorena Madurga i Laia Gómez. El concert familiar Folkids de Pep López i Sopars de Duro també va reunir bona part de les famílies que van participar en els jocs i tallers organitzats. A la tarda, el programa incloïa Ven, de Si Seulement, La Rumba de Miliu Calabuch i Petit frère de T’es rien sans la Terre.
El festival clausurarà avui l’edició d’aquest any amb diverses propostes artístiques des de les 11.00 hores fins a les vuit del vespre.