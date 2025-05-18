La Fundació Arrels Sant Ignasi ajuda 323 toxicòmans a reduir danys
Els ofereix assistència social i sanitària. Amb espais de venipunció i inhalació assistides, i intercanvi de xeringues
Una altra de les entitats lleidatanes que assisteix persones amb problemes d’addicció és la Fundació Arrels Sant Ignasi. En concret, les drogodependències ateses inclouen substàncies més dures que l’alcohol, com la cocaïna, l’heroïna o barreges com l’speedball –que uneix les dos darreres substàncies esmentades. Pel que fa a fàrmacs com el fentanil, la directora de la Fundació, Rosa Majoral, assegura que “encara no hem registrat cap usuari amb aquesta addicció”.
Amb la col·laboració de l’Àrea de Drogodependències del departament de Salut, Arrels ofereix un programa de reducció de danys per a persones toxicòmanes que es troben en consum actiu. Els usuaris reben assessorament sobre els recursos disponibles per a la desintoxicació i accés a un programa de vacunes i anàlisis diverses. A més, l’entitat disposa d’un espai de venipunció i un altre d’inhalació assistides, per minimitzar els riscos associats al consum.
El servei d’inhalació assistida “és en el qual registrem més demanda, de fet, l’espai se’ns ha quedat petit”, explica Majoral. Així mateix, la Fundació ofereix un Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX), per prevenir les infeccions del VIH o d’hepatitis B i C associades als hàbits de consum injectat. Els usuaris porten les seues xeringues utilitzades i les canvien per material nou.
Al llarg del 2024, Arrels Sant Ignasi va atendre un total de 323 usuaris diferents, una xifra que s’ha “mantingut més o menys igual que l’any anterior”, apunta Majoral. Del total d’atesos, al voltant d’unes 90 persones es troben en situació d’exclusió social i gran part viuen a la ciutat o en pobles propers.
El servei és obert de dilluns a divendres, de 12.30 a 19.30 hores, i “l’assiduïtat de les visites i assistències depèn molt de cada usuari”, assegura Majoral, que afegeix: “A part de reduir danys personals, a la Fundació donem un servei a la comunitat del Barri Antic, on estem ubicats.”