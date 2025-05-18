«Les dones solen consumir més hipnosedants»
Ana I. Ibar Fañanás
Hi ha drogues associades a certs tipus de consumidor?
Les prevalences de consum de substàncies les encapçala l’alcohol, en totes les edats i gèneres, molt davant de la segona, que és el tabac. En canvi, per exemple, els hipnosedants –tranquil·litzants i ansiolítics– són les úniques drogues consumides més per dones que per homes.
Per què?
Una de les raons principals és que l’alcohol i els hipnosedants són substàncies legals. Les dones potser les consumeixen més, ja siguin amb o sense recepta, perquè estan associades a calmar malestars i situacions de sobrecàrrega. Pot fins i tot que víctimes de violència masclista arribin a tapar la seua situació amb això, de fet, el consum d’hipnosedants s’ha incrementat en els últims anys.
Hi ha prou recursos a Catalunya per atendre tots els drogodependents?
La nostra xarxa d’atenció ha crescut molt. Tenim cada vegada més recursos, però també creix el número d’atesos cada any. Ens adaptem a les circumstàncies del consum i a les noves substàncies, coordinant-nos amb serveis socials i l’atenció primària.
L’estigma social pot influir el tractament?
Sí, afecta els qui consumeixen i el seu entorn més pròxim. Fins i tot els mateixos consumidors pateixen el seu propi estigma, fet que els dificulta demanar ajuda per tal de rebre tractament. A més, pateixen violència institucional, perquè se’ls rebutja i se’ls qüestiona per la seua malaltia.
Com es pot sensibilitzar la població sobre això?
Hem de reconèixer que l’addicció és una malaltia, un trastorn la millora del qual no és només cosa de la voluntat de la persona, i és una circumstància més de la seua vida, no alguna cosa que la defineix.