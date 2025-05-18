Lleida reviu una part del seu passat amb la 29a Festa de Moros i Cristians, on la ciutat tornarà a ser Medina Larida
Unes 700 persones participen en les desfilades prèvies a la gran batalla, disputada al pont Llevadís de la Seu Vella
Lleida reviu una part de la seva història durant tot el cap de setmana amb la celebració de la 29a edició de la Festa de Moros i Cristians, on la ciutat tornarà a ser Medina Larida. Un dels actes centrals d'aquest diumenge són les desfilades de les diverses comparses, on enguany hi participen prop de 700 persones. La primera d'elles ha estat protagonitzada pels seus components més joves, que han recorregut el carrer Cavallers i l'Eix Comercial. Es tracta d'una prèvia a la desfilada de lluïment, amb sortida des de la Porta del Lleó de la Seu Vella. Precisament, en aquest entorn monumental és on s'escenificarà la reconquesta per part de les tropes mores, enguany a la zona del pont Llevadís, ja que s'estan fent obres a la porta dels Apòstols.
El bon temps ha animat l'assistència als diversos actes de la Festa de Moros i Cristians, a diferència de l'any passat, en què la pluja va obligar a suspendre tant l'entrada infantil i la presentació de les bandes com la batalla final a la Seu Vella. Així, Josep Lluís Gàzquez, que presideix l'associació que organitza la celebració, ha destacat l'ambient i la bona resposta per part del públic que s'ha vist als carrers de la ciutat durant tot el cap de setmana.
Gàzquez també ha dit que l'any que ve, quan es complirà el 30è aniversari de la festa, preveuen ampliar la programació al carrer, a més de publicar un llibre recopilatori sobre la celebració. L'objectiu és explicar tant els antecedents com la projecció de futur de l'esdeveniment. Tot plegat, tenint en compte que els 25 anys van coincidir amb l'any de la pandèmia, quedant l'efemèride plenament afectada pel confinament i les restriccions derivades de la covid-19.
Els president de l'Associació de la Festa de Moros i Cristians ha dit que la celebració té una continuïtat garantida en els pròxims anys, tot i que reconeix que "el problema és que hi ha una bretxa al mig, de jovent, col·lectiu que costa més que es vagi enganxant". Tot i això, ha destacat que el públic és molt heterogeni, des de nens fins a gent gran que assisteixen als diferents actes organitzats durant el cap de setmana fester.