TRADICIONS
Moros i cristians, de nou a la batalla
L’actualitat marca la contesa dialèctica entre les ambaixades en una plaça Sant Joan plena. Al no haver-hi acord, tots dos bàndols lluitaran avui a la Seu Vella, en una nova ubicació
Els tambors de guerra tornen a sonar a Lleida després que les tropes mores reclamessin ahir, sense èxit, la rendició cristiana. Desenes de persones van poder seguir en viu i en directe des de la plaça Sant Joan el desafiament dialèctic de Les Ambaixades, amb un text obra de Francesc Guillaumet, director de La Mañana. L’humor i la ironia, amb àmplies referències a l’actualitat social, política i cultural, no van poder evitar que els bàndols no arribessin a un acord, per la qual cosa avui hi haurà batalla. Canviarà d’escenari en aquesta edició de la Festa de Moros i Cristians i s’ubicarà a la zona del pont llevadís del Turó de la Seu Vella, ja que la Porta dels Apòstos, lloc habitual per a la contesa, es troba en obres.
Els festejos van començar ahir al migdia amb el tradicional Vermut Fester a la plaça Sant Francesc. A la tarda, les tradicionals Ambaixades van donar lloc a la desfilada de comparses, primer les infantils al migdia, i després la dels adults, a partir de les 18.00 hores. En total, hi participaran unes 700 persones.
Enguany hi haurà cinc bandes i s’estrenarà a Lleida la Banda Associació Musical Verge de l’Ermitana de Peníscola. Així mateix, Ilerband compleix quinze anys i la formació convidarà antics músics a les desfilades, per la qual cosa seran gairebé el doble que habitualment, amb més de 40 intèrprets. Així mateix, el caid moro i l’abanderada cristiana van anunciar sorpreses a les desfilades.
De cara a l’edició de l’any que ve, el president de l’entitat, Josep Lluís Gàzquez, va anunciar que es prepara la publicació d’un llibre commemoratiu del 30 aniversari de la Festa de Moros i Cristians.