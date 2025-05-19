Aplec del Caragol 2025 a Lleida: guia completa d'activitats i horaris
Del 23 al 25 de maig, Lleida acollirà la 44a edició d'aquesta festa gastronòmica amb més de 100 colles, concerts, concursos i activitats per a tota la família
Lleida es prepara per acollir una nova edició de l'Aplec del Caragol, un dels esdeveniments gastronòmics i festius més emblemàtics de Catalunya que se celebrarà del 23 al 25 de maig de 2025 als Camps Elisis. Aquesta 44a edició comptarà amb un extens programa d'activitats que inclou concerts, concursos, activitats infantils i, per descomptat, els tradicionals àpats de germanor on el caragol serà el protagonista indiscutible.
El tret de sortida oficial de l'Aplec tindrà lloc el dilluns 19 de maig amb el pregó a càrrec d'Artur Peguera a La Llotja de Lleida, on també s'inaugurarà la XXVII Setmana Cultural de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) i es lliuraran els premis Caragol Bover i Caragol Llimac 2025. Durant la setmana prèvia a l'esdeveniment principal, els lleidatans i visitants podran gaudir d'una variada oferta cultural amb teatre, monòlegs i havaneres, entre altres propostes.
El programa de l'Aplec: tres dies intensos de festa i gastronomia
L'Aplec del Caragol començarà oficialment el divendres 23 de maig a les 19h amb la concentració de colles i penons a la Font del Passeig Central. Mitja hora més tard tindrà lloc el "Caragolasso", l'acte inaugural que enguany tindrà com a Colla d'Honor a Cigaló-Forçuts i comptarà amb Lluís Sánchez com a convidat en un acte conduït pel Sr. Postu. El primer dia es completarà amb els tradicionals sopars de germanor a les parcel·les de cada colla i una àmplia oferta musical que inclou Vhäldemar i Brainwashed, que actuaran en commemoració del 15è aniversari de la Caragolera Metalera.
El dissabte serà la jornada més intensa, amb activitats des del matí fins a la matinada. A les 12h tindrà lloc l'Ofrena Floral in memoriam i una cercavila pel recinte, mentre que a les 16h començarà la II Petita Rua de l'Aplec, pensada per als més menuts. A la tarda hi haurà la XXX Cursa Infantil de Caragols a l'Amfiteatre i una exhibició dels Castellers de Lleida a la Glorieta. La jornada culminarà amb el sopar de germanor i la Gran Revetlla amb l'Orquestra Saturno al Pavelló 3.
El diumenge, dia de la tradicional cercavila
La jornada de cloenda començarà ben d'hora amb la tradicional cercavila. La concentració de colles serà a les 8:30h a l'Avinguda Tarradellas amb Avinguda Alacant, i a les 9h s'iniciarà el recorregut. A les 10:30h es procedirà a la imposició de l'escarapel·la del XLIV Aplec del Caragol a cada penó a la Plaça Bores. Després del dinar de germanor, la festa finalitzarà amb la xarangada i comiat oficial a les 18h a l'Escenari de la Plaça Central, amb la Xaranga Desmadrats.
Espais i activitats per a totes les edats
L'Aplec del Caragol no només és una festa gastronòmica, sinó que ofereix espais i activitats per a tots els públics. L'Aplec Infantil, situat a l'Amfiteatre dels Camps Elisis, disposarà d'un parc d'inflables i jocs tradicionals de fusta. El Pavelló 4 acollirà el Restaurant Pavelló a l'interior i una terrassa amb food truck a l'exterior, mentre que la Plaça Central comptarà amb un restaurant sota carpa i l'Espai San Miguel, on se celebrarà el concurs "La colla més seeker de l'Aplec!" amb un premi de 1.000 cerveses per a la colla guanyadora.
També destaca la zona Bivid Mobile, que oferirà wifi les 24 hores, recàrrega de terminals, activitats diverses i el V Concurs Caragol de Foc amb importants premis. A més, aquesta zona comptarà amb una food truck especialitzada en caragols a la gormanda i hamburgueses, així com un servei de barra amb cerveses San Miguel.
Com accedir al recinte de l'Aplec
Per accedir al recinte de l'Aplec, tots els assistents hauran de portar la polsera oficial, que serà gratuïta per a tothom. Hi haurà dos tipus de polseres: la de Collista, de color verd amb el nom de la colla imprès, que caldrà sol·licitar al cap de colla i servirà per als penyistes i els seus convidats; i la de Visitant, de color beix, que es podrà sol·licitar a l'entrada principal (Passeig Central) i permetrà l'accés al recinte en qualsevol horari amb les mateixes condicions que els collistes.
L'accés al recinte estarà supervisat de les 21h del divendres a les 7h del dissabte, i de les 20h del dissabte a les 7h del diumenge. Durant la resta d'horaris, l'entrada serà lliure per a tothom que porti la polsera corresponent.
Packs i menús per als visitants
Els visitants que vulguin degustar els famosos caragols de Lleida podran adquirir diversos packs especials. El Pack Menú adult té un preu de 32€ al Pavelló i 28€ a la Plaça Central, mentre que el Pack Menú infantil (per a nens de 0 a 11 anys) costa 13€. També hi ha disponible un Pack Tastet de caragols per 14€. Les reserves es poden fer a través del correu ricard@ilertravel.es o trucant al 699403406 de dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 15h a 18h.