Els espais de l'Aplec 2025: tot el que has de saber
Des de l'Amfiteatre dels Camps Elisis fins a l'Espai Caixa Rural, l'Aplec ofereix múltiples zones d'oci, gastronomia i activitats per a tothom durant tot el cap de setmana a Lleida
L'Aplec del Caragol 2025 ja té definida la distribució dels seus espais als Camps Elisis de Lleida. L'esdeveniment, un dels més emblemàtics de la ciutat, comptarà amb una àmplia varietat de zones dedicades a l'oci, la gastronomia i activitats per a persones de totes les edats. Des de l'Amfiteatre fins als diferents pavellons, el recinte està preparat per acollir els milers de visitants que s'esperen durant el cap de setmana festiu. Clica aquí per veure el mapa del recinte de l'Aplec.
La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol (Fecoll) ha presentat l'organització del recinte amb diversos espais diferenciats. Entre aquests destaquen el Parc d'Inflables, que funcionarà dissabte d'11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenge d'11 a 14 h; i els Jocs Festa Fusta, que estaran disponibles dissabte de 12 a 14 h i de 17.30 a 19.30 h, i diumenge d'11.30 a 14 h. A més, s'han establert zones gastronòmiques com el Restaurant Pavelló (interior) i la Terrassa i Food Truck (exterior) al Pavelló 4, així com el Restaurant Carpa a la Plaça Central.
Espais temàtics i activitats especials
Un dels espais més destacats d'aquesta edició serà l'Espai San Miguel, on tindrà lloc el concurs "La colla més SEEKER de l'Aplec!". Aquesta competició, programada per al dissabte 24 de maig, oferirà com a premi 1.000 cerveses per a tota la colla guanyadora. Els participants hauran de superar tres reptes: "Aplec to dance", on hauran de ballar i acumular punts amb els seus millors moviments; "The music test", demostrant la seva cultura musical endevinant l'any de diverses cançons; i "Hit Hunter", identificant i cantant hits tan ràpidament com puguin. El lliurament del premi es farà a les 20 h a l'Escenari San Miguel.
La Bivid Mobile Zone també serà una àrea clau amb servei de WiFi 24 hores, recàrrega de terminals mòbils i diversos espais d'activitats. Aquí se celebrarà el V Concurs Caragol de Foc amb grans premis i es podrà gaudir de la Food Truck 'La Pecadora', amb els millors caragols a la gormanda (Caragols Almacelles) i hamburgueses. La programació musical inclou sessions de DJ, concerts i actuacions variades durant tot el cap de setmana.
Gastronomia i solidaritat a l'Aplec
L'Espai Gremi de Forners oferirà productes tradicionals com coca de recapte, panadons i brioixeria artesana, tots elaborats pel Gremi de Forners de Lleida. A més, l'edició 2025 tindrà un caràcter solidari, amb l'Associació Contra el Càncer Lleida com a entitat convidada, donant visibilitat a la seva tasca i recaptant fons per a la seva causa.
Per altra banda, l'Espai Caixa Rural comptarà amb una ruleta de premis i una promoció especial per a penyistes: aquells que domiciliïn la seva nòmina a Caixa Rural rebran com a obsequi l'import íntegre de la seva quota de penyista de l'Aplec 2026, una iniciativa per fomentar la participació en aquesta tradicional celebració lleidatana.
Mobilitat i seguretat durant la festa
L'organització ha previst diverses mesures per facilitar la mobilitat durant l'esdeveniment. S'ha implementat l'Aplec Park System, que proporcionarà informació en temps real sobre els aparcaments disponibles per a les colles. A més, hi haurà servei de bus nocturn de 22 a 7.30 h divendres i dissabte, i descomptes especials en el servei de taxi "Lo Teu Taxi" per als penyistes.
Quant a la seguretat, l'Aplec comptarà amb diverses iniciatives. El servei d'identificació d'infants "Jo també vigilo" funcionarà les 24 hores darrere del Palau de Vidre. S'instal·larà un Punt Lila - Rainbow, operatiu divendres i dissabte de 00 a 6 h, i el servei Nits Q estarà disponible els mateixos dies de 22 a 3 h, ambdós situats al costat del Pavelló 3.
Normes de convivència i restriccions
La Fecoll ha establert diverses normes per garantir la seguretat i el bon funcionament de l'esdeveniment. Entre aquestes destaquen la prohibició de subministrar begudes alcohòliques a menors de 18 anys, la venda ambulant al recinte i la circulació de vehicles, inclosos els de Mobilitat Personal motoritzats o autopropulsats, excepte per a persones amb mobilitat reduïda i cotxets infantils. També s'informa que els serveis audiovisuals de la Fecoll prendran imatges al recinte que s'utilitzaran per a la promoció cultural i difusió de l'Aplec.
Amb tota aquesta oferta d'espais i activitats, l'Aplec del Caragol 2025 es perfila com una celebració completa que manté l'esperit tradicional d'aquesta festa tan arrelada a Lleida, alhora que incorpora novetats per atraure públic de totes les edats i interessos.