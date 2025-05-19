MÚSICA
Les mítiques discoteques Órbita 4 i Wonder reviuran a la sala NOU7 d’Alguaire
Festa ‘remember’ el 7 de juny vinent
El proper 7 de juny la sala NOU7 d’Alguaire es convertirà en la discoteca remember per excel·lència en una festa en la qual es recordarà les mítiques Órbita 4 –oberta el 1982 i fins al 1998 en plena travessia de l’N-230 a la localitat del Segrià– i Wonder de Lleida (a la carretera de Saragossa, a l’N-II, des del 1973 com a Joker’s i fins al 2013), unides per recordar els ritmes i músiques dels anys 80 i 90. Després que molts seguidors de la discoteca d’Alguaire es quedessin l’abril de l’any passat sense poder disfrutar de la festa que es va organitzar en record del qui va ser el seu fundador, Fausto Moix, enguany NOU7 tornarà amb més força que mai incorporant sessió de tardeig (19.00 h) i fins a les 6.00 del matí, amb food trucks a l’exterior de la sala i un sorteig entre els assistents d’una escapada de cap de setmana. Els DJ per a l’ocasió seran Santi Roig –subdirector de Lleida TV i director del programa A Diari en aquesta cadena– i Àlex Candado (dos dels primers discjòqueis d’Órbita 4, a més de Joseph Wonder, Manel López (Mamomo) i Moon. Entrades anticipades ja a la venda al web fourvenues.com.