Obren les osseres del monestir de les Avellanes per estudiar les restes dels comtes d’Urgell
L’estudi antropològic forma part del projecte de recuperació dels sepulcres originals, actualment al museu The Cloisters de Nova York, i podria aportar nova llum sobre la nissaga Cabrera
Un equip de tècnics conservadors i restauradors patrimonials han procedit aquest dilluns a l'obertura de les dues osseres que hi ha a l'església del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, situat a Os de Balaguer. L'operació, que s'ha allargat durant gairebé una hora, té com a objectiu fer un estudi antropològic per aprofundir coneixements sobre els comtes d'Urgell, ja que les restes que hi havia a dins correspondrien a les d'Ermengol X, els seus pares Àlvar i Cecília de Foix, i el seu germà Àlvar II, vescomte d'Àger. Tot plegat, forma part del projecte de reproducció dels seus sepulcres, tenint en compte que els originals es van vendre el 1906 i actualment estan exposats al museu The Cloisters de Nova York.
La directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs, ha destacat que aquesta intervenció permet estudiar per primera vegada els ossos d'uns comtes d'Urgell que són "coneguts i accessibles". En aquest sentit, ha dit que les dades que aportaran les restes poden tenir interès per aprofundir en la història del comtat i en la nissaga Cabrera, a la qual pertanyien aquestes persones.
Alòs ha detallat que les osseres que hi ha a l'església del monestir es van instal·lar el 1967. De fet, un cop venuts els sepulcres originals a un antiquari, el 1906, les restes que hi havia al seu interior es van enterrar, en un primer moment, a l'església parroquial del nucli de Vilanova de la Sal.
Per la seva banda, Núria Armentano, antropòloga del Museu d'Arqueologia de Catalunya, ha explicat que es farà una primera revisió de les restes al monestir de les Avellanes, per tal de comprovar a quants individus poden correspondre i veure "si realment són compatibles amb les dades que tenim d'aquests comtes d'Urgell". A partir d'aquí, ha detallat que es pot planificar un estudi genètic per comprovar el seu parentiu, a més de dur a terme una analítica de radiocarboni per situar la cronologia dels ossos, una prova en la qual es poden trigar diversos mesos fins a conèixer els resultats.
Mentre, el director del monestir de Santa Maria de les Avellanes, Robert Porta, ha explicat que els treballs d'investigació s'han fet coincidint amb la necessitat de treure les osseres de l'església per poder instal·lar la reproducció dels sepulcres d'Àlvar i Cecília de Foix, que podrien arribar cap al mes de setembre. La idea és que, un cop es pugui certificar que les restes corresponen a comtes d'Urgell, es puguin dipositar a l'interior dels nous sepulcres.
Paral·lelament, l'historiador medievalista Stefano Maria Cingolani està duent a terme una recerca documental sobre els comtes d'Urgell. També en aquest context, s'ha previst una col·laboració amb el Museu Etnològic del Montseny, situat a Arbúcies (La Selva), que està impulsant un projecte sobre la nissaga Cabrera, originària de terres gironines.