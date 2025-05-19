La Primitiva reparteix un premi de segona categoria a Solsona
Un bitllet ha guanyat 178.991,35 euros
El Sorteig de la grossa de la Primitiva va deixar aquest diumenge un premi de 178.991,35 euros a Solsona. Es tracta d’un bitllet guanyador de segona categoria que va ser validat en l’administració de loteria situada al número 10 de la plaça del Camp de Solsona. No hi va haver guanyadors de primera categoria (5+1), de manera que amb el pot generat que es posarà en joc en el sorteig de diumenge vinent, un únic bitllet podria guanyar 21.200.000 euros.
El passat dia 6, l’administració número 1 de Sant Julià de Lòria (Andorra) va repartir un segon premi de la Loteria Nacional, dotat amb 60.000 euros. El diumenge anterior la Loteria Nacional va deixar 120.000 euros a Torres de Segre i aquella mateixa setmana, 628.583 euros de la Primitiva a Almacelles.
