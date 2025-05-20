Així serà el nou curs obligatori per tenir gos: qui l'haurà de fer?
La mesura busca prevenir l’abandó i fomentar la tinença responsable d’animals de companyia
El curs de tinença responsable de gossos que estableix la Llei de Benestar Animal de 2023 començarà a prendre forma en les properes setmanes. Segons ha anunciat José Ramón Becerra, director general de Drets dels Animals, l’esborrany del reial decret que regularà aquest requisit sortirà a exposició pública pròximament i preveu que el curs sigui obligatori únicament per als nous propietaris, podent realitzar-se a través d’internet mitjançant una plataforma específica que desenvoluparà el Ministeri de Drets Socials.
Durant la presentació del primer estudi estatal sobre gestió de protecció animal a Espanya, Becerra ha detallat que "els qui ara mateix tinguin un gos no haurien de fer el curs de tinença responsable que haurà de fer la resta de propietaris". Aquesta mesura pretén augmentar el nivell de conscienciació en la societat espanyola sobre la responsabilitat que implica tenir un animal de companyia.
Com funcionarà el curs per a propietaris de gossos?
L’actual esborrany del reglament estableix un període d’adaptació de sis mesos des de la seua entrada en vigor, durant el qual els nous propietaris hauran de completar la formació. Les persones que ja posseeixen gossos quedaran exemptes d’aquest requisit, segons ha precisat el director general. "La idea és oferir sis mesos de termini després del reial decret a partir del qual seria obligatori el curs per a les persones que optin a ser titulars de la tinença de gossos", ha reiterat Becerra.
Per facilitar l’accés a aquesta formació, el Ministeri implementarà una plataforma online que permetrà realitzar el curs de manera no presencial, eliminant així possibles barreres geogràfiques o de disponibilitat. Aquesta iniciativa busca compatibilitzar el compliment normatiu amb la comoditat dels ciutadans, adaptant-se a les noves tecnologies i hàbits digitals de la població.
Objectius i continguts de la formació obligatòria
Entre els principals objectius d’aquest curs destaquen la conscienciació sobre la cura responsable dels animals i la prevenció de l’abandó. Becerra ha emfatitzat la importància de "fer una elecció conscient de l’animal abans de fer-se amb un exemplar", recomanant realitzar "una valoració prèvia" que tingui en compte possibles problemes de convivència, limitacions en el coneixement sobre les necessitats específiques de l’animal o canvis en les circumstàncies familiars.
Tot i que encara no s’han detallat completament els continguts específics del curs, s’espera que incloguin aspectes com les cures bàsiques veterinàries, alimentació adequada, exercici necessari segons la raça, socialització de l’animal, normativa legal aplicable i responsabilitats del propietari. Tot això orientat a garantir el benestar de l’animal i una convivència harmònica.
Context legislatiu: la Llei de Benestar Animal
Aquest curs obligatori s’emmarca dins de la Llei de Benestar Animal aprovada el 2023, una normativa que ha suposat un important avenç en la protecció dels drets dels animals a Espanya. La regulació estableix diverses mesures per garantir el benestar dels animals de companyia, entre les quals s’inclou aquesta formació específica per a propietaris de gossos.
Es pot destacar que, malgrat que la llei ja està en vigor, alguns dels seus apartats, com és el cas del curs de tinença responsable, encara no s’han implementat a l’espera del desenvolupament reglamentari corresponent. L’anunci de Becerra indica que aquest procés és pròxim a iniciar-se amb l’exposició pública de l’esborrany del reial decret.
Per què és necessari un curs per tenir gossos?
La implementació d’aquest tipus de formació respon a la necessitat de reduir les xifres d’abandó animal a Espanya, que continuen sent elevades. Segons diferents estudis, molts casos d’abandó es produeixen per desconeixement de les necessitats reals de l’animal o per una elecció precipitada sense valorar adequadament les responsabilitats que implica.
El curs pretén que els futurs propietaris comprenguin millor el que suposa la tinença d’un gos en termes de temps, recursos econòmics, espai i atenció. Això podria contribuir a disminuir els casos d’animals que acaben en protectores o refugis quan els seus amos es veuen ultrapassats per situacions que no havien previst.
Qui estarà exempt de realitzar el curs?
D’acord amb les declaracions del director general, totes aquelles persones que ja siguin propietàries de gossos en el moment de l’entrada en vigor del reglament quedaran eximides de realitzar el curs. Aquesta exempció busca facilitar la transició cap al nou sistema normatiu sense generar una càrrega administrativa excessiva per als qui ja tenen experiència en la tinença d’aquests animals.
No obstant, l’esborrany del reial decret encara podria tenir modificacions durant el procés d’exposició pública, pel que convé estar atents a la redacció final del document per conèixer amb exactitud qui quedaran exceptuats i sota quines circumstàncies específiques.
La tinença responsable de mascotes a Espanya
Espanya ha experimentat en les últimes dècades un augment significatiu en el nombre de llars amb animals de companyia, especialment gossos. Aquest increment no sempre ha vingut acompanyat d’un coneixement adequat sobre les necessitats específiques de cada espècie o raça, el que en ocasions deriva en problemes tant per als animals com per a la convivència social.
La tinença responsable implica no només proporcionar aliment i empara a l’animal, sinó també garantir la seua salut física i emocional, respectar les seues necessitats etològiques, assegurar la seua correcta identificació i registre, i complir les obligacions legals establertes, com el pagament de taxes municipals, la contractació d’assegurances de responsabilitat civil en determinats casos, o la recollida d’excrements en espais públics.
Amb la implementació d’aquest curs obligatori, Espanya s’afegeix a altres països europeus que ja compten amb requisits formatius per als propietaris de mascotes, establint un marc normatiu més exigent però també més garantista per al benestar animal.