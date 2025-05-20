Dos alumnes de Lleida opten demà a guanyar el 'masterxef' dels estudiants de cuina
Josep Rosell i Júlia Ibars de l'Escola d'Hoteleria del Pallars competiran contra 16 finalistes més per convertir-se en el millor estudiant de cuina de Catalunya i Andorra
El Palau de Pedralbes de Barcelona es prepara per acollir demà la gran final de la V edició dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, coneguts popularment com el 'masterxef' dels estudiants de cuina i sala de Catalunya i Andorra. Entre els 18 finalistes que competiran per convertir-se en els millors estudiants d'aquestes disciplines, hi figuren dos alumnes lleidatans de l'Escola d'Hoteleria del Pallars: Josep Rosell i Júlia Ibars, tots dos en la modalitat de cuina.
La competició, que es desenvoluparà en directe de 9 a 17 hores, reunirà talent gastronòmic procedent de diversos territoris. Barcelona lidera la representació amb quatre finalistes de cuina i cinc de sala, seguida per Tarragona amb dos estudiants de cuina i quatre de sala. Lleida aporta dos finalistes en la categoria de cuina, mentre que Andorra participa amb un aspirant en la modalitat de sala.
El jurat d'aquesta edició està encapçalat per figures de gran renom en el panorama gastronòmic català, incloent-hi el propi Josep Lladonosa, els germans Torres i Pep Moreno, que sumen entre tots quatre Estrelles Michelin. Aquests experts valoraran les habilitats i la creativitat dels concursants després d'un rigorós procés de selecció que va començar amb dues semifinals eliminatòries celebrades a Barcelona i Tarragona durant els mesos de març i abril.
Un repte culinari amb arrels medievals
Els finalistes de la categoria de cuina s'enfrontaran a un doble repte: elaborar un mig-raust de pollastre amb llet d'ametlles i crear una recepta lliure utilitzant l'Arròs Bayo com a ingredient principal. Hauran de preparar quatre racions més una addicional per emplatar, demostrant tant la seva tècnica com la seva creativitat.
Per la seva banda, els aspirants de sala hauran de superar cinc proves diferents, cadascuna amb una durada de cinc minuts: servei de taula, tiratge i prescripció de cervesa, elaboració d'un expresso, preparació d'un còctel i servei de precisió de cava. Aquesta última es realitzarà simultàniament amb tots els participants, mentre que les altres es faran de manera individual.
La competició d'enguany, sota el lema "Una cuina de fa 700 anys", proposa una tornada als orígens amb receptes de la cuina medieval catalana documentada per Josep Lladonosa, que es remunta al 1324 amb el Llibre del Sent Soví. Aquesta connexió amb la tradició gastronòmica catalana subratlla la importància del llegat culinari que aquests joves talents estan cridats a preservar i renovar.
Un certamen de prestigi amb suport del sector
Els Premis Lladonosa, que van néixer amb l'impuls dels germans Torres com a homenatge al seu mestre Josep Lladonosa i Giró (Alguaire, 1938), s'han consolidat com una plataforma de reconeixement per als futurs professionals de la gastronomia catalana. Aquest xef, formador i historiador ha estat una figura cabdal de la cultura gastronòmica mediterrània.
El certamen compta amb el suport de prestigiosos xefs, professionals de sala, escoles, administracions i empreses del sector agroalimentari. Entre els patrocinadors figuren marques com BRA, Grup Rull, San Miguel, Arròs Bayo, Royal Bliss, Gallina Blanca i Makro, entre d'altres.
A més del concurs, aquesta edició inclou la producció d'un documental sobre la figura de Josep Lladonosa i la publicació d'un receptari de cuina medieval escrit pel propi xef, que també porta per títol "Una cuina de fa 700 anys".
Programa i entrega de premis
La jornada començarà a les 9:45 hores amb l'inici de les proves de cuina. A les 14:30 hores està prevista la recepció al conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Òscar Ordeig, qui rebrà un llibre signat per Josep Lladonosa. Posteriorment, a les 15:00 hores, es servirà un càtering a peu dret preparat per Deliranto Salou.
L'entrega de premis començarà a les 15:45 hores amb el Premi Social, seguit del Premi de Cocteleria Royal Bliss a les 16:00 hores. A les 16:20 hores es lliurarà el Premi de Sala i, finalment, a les 16:25 hores, es coneixerà el guanyador del Premi de Cuina, que serà entregat pel president dels Premis, Josep Lladonosa, el director general Joan Gòdia i el conseller Òscar Ordeig.