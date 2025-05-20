CIÈNCIA
El fons documental de Joan Oró, cedit a la UdL
De forma temporal, per un conveni amb la fundació del científic lleidatà. Més de 3.000 llibres, quaderns i correspondència
La Fundació Joan Oró cedeix temporalment a la UdL el fons documental del bioquímic lleidatà en virtut d’un contracte en règim de comodat firmat ahir. Es tracta d’una cessió gratuïta, amb una durada inicial de quatre anys, segons l’acord firmat pel rector de la UdL, Jaume Puy, i el president de la Fundació Joan Oró, Francesc Oró.
L’objectiu és garantir la conservació, catalogació i estudi d’un fons que inclou, entre altres materials, més de 3.000 llibres científics, documents manuscrits, quaderns d’estudi i de laboratori, correspondència amb personalitats com el premi Nobel de Medicina Severo Ochoa o l’astrofísic Carl Sagan, fotografies i objectes del científic lleidatà.
El fons està relacionat principalment amb els àmbits que va estudiar Joan Oró: la bioquímica, l’origen de la vida, l’astrobiologia i exobiologia, l’astronomia i l’exploració espacial, destacant el descobriment de la síntesi de l’adenina o les anàlisis de les mostres lunars i marcianes dels programes Apollo i Viking de la NASA. Entre altres materials, conté dos tubs que l’agència espacial nord-americana va entregar al professor Oró amb mostres lunars i altres restes de meteorits analitzats al seu laboratori amb una antiguitat calculada de més de 4.500 milions d’anys.
Així mateix, el llegat inclou la carta del successor de John Fitzgerald Kennedy en la presidència dels Estats Units, Lyndon B. Johnson, llavors president del Senat, que li va facilitar obtenir la residència permanent al país.
Al seu torn, el president de la Fundació Joan Oró va explicar que, de les 282 caixes que van arribar dels EUA, la UdL en rebrà inicialment 60 i es va mostrar molt satisfet per l’acord ja que “Joan Oró volia convenis amb la UdL i amb cap altra”.
Per la seua part, Puy va agrair la cessió del llegat i va posar en relleu la figura del científic com un “model per progressar”. El director de la Càtedra Joan Oró de la UdL, Ferran Badia, va subratllar que l’objectiu és “donar impuls a la conservació i a l’estudi del fons, que en gran part és inèdit”.