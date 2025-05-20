Nova alerta de la Guàrdia Civil per estafa: "Si perds la cobertura del mòbil, desconfia"
Els ciberdelinqüents combinen enginyeria social i suplantació telefònica per accedir a dades bancàries després de tallar la connexió mòbil de la víctima. Les autoritats insten a extremar precaucions i educar-se digitalment per prevenir el frau
La Guàrdia Civil ha emès una alerta urgent a través de les seues xarxes socials per advertir sobre una nova modalitat d’estafa que està afectant usuaris de telefonia mòbil a tot Espanya. El mètode fraudulent es caracteritza per càrrecs bancaris no autoritzats que apareixen en els comptes de les víctimes després d’experimentar una sobtada pèrdua de connexió als seus telèfons. Aquesta sofisticada estafa combina enginyeria social i manipulació tecnològica, aprofitant la dependència actual dels ciutadans dels seus dispositius mòbils per a gestions bancàries i personals.
El panorama delictiu espanyol ha experimentat una transformació radical amb la digitalització de la societat. Els delictes informàtics s’han multiplicat exponencialment, convertint internet en un dels principals escenaris criminals del país. La simple possessió d’un smartphone connectat a la xarxa i un compte de correu electrònic activa suposa una vulnerabilitat que molts ciutadans subestimen, especialment quan utilitzen aquests dispositius per a operacions sensibles com consultes bancàries, transferències de fons o emmagatzemament d’informació personal.
Els delinqüents digitals operen des de l’anonimat, amb mínim risc personal i amb tècniques cada vegada més sofisticades. Encara que les estafes telefòniques no són noves, el seu nivell de professionalització ha assolit cotes preocupants, amb capacitat per falsificar números telefònics oficials d’entitats bancàries o companyies de serveis, dificultant enormement la detecció de l’engany per a l’usuari mitjà.
Com funciona aquesta nova estafa del duplicat del SIM?
Segons el comunicat oficial de la Guàrdia Civil, aquesta modalitat de frau comença amb tècniques ja conegudes com l' 'smishing' (enviament de missatges SMS fraudulents) o el 'vishing' (trucades enganyoses) mitjançant les quals els ciberdelinqüents obtenen informació personal i dades bancàries de potencials víctimes.
L’element distintiu i més perillós d’aquesta estafa rau en el següent pas: una vegada aconseguida la informació necessària, els estafadors sol·liciten un duplicat de la targeta SIM de la víctima al seu operador de telefonia. Quan aquest duplicat s’activa, el telèfon original perd sobtadament la cobertura, la qual cosa constitueix el primer indici del frau.
Amb el control del número telefònic, els delinqüents poden accedir als comptes online de la víctima sol·licitant codis de verificació que habitualment s’envien per SMS. En rebre ells aquests codis en lloc del propietari legítim, aconsegueixen realitzar operacions fraudulentes i càrrecs no autoritzats en els comptes bancaris.
Aquest tipus de frau resulta especialment perillós perquè pot passar desapercebut durant hores o fins i tot dies. La víctima, en perdre la connexió mòbil, no rep les notificacions habituals del seu banc sobre moviments sospitosos, la qual cosa permet als estafadors operar amb més llibertat i temps.
Mesures preventives recomanades per les autoritats
La Guàrdia Civil ha establert una sèrie de recomanacions específiques per protegir-se davant aquesta modalitat d’estafa:
- Protecció de dades personals: Mai proporcionar informació sensible (dades bancàries, contrasenyes, números d’identificació personal) a través de trucades o missatges rebuts, per molt oficials que semblin.
- Verificació de comunicacions: Davant de qualsevol missatge o trucada sospitosa, penjar immediatament i contactar directament amb l’entitat suposadament emissora a través dels canals oficials verificats (números de telèfon que apareixen en la pàgina web oficial o al revers de les targetes bancàries).
- Monitoratge regular de comptes: Revisar freqüentment els moviments bancaris per detectar qualsevol càrrec no reconegut com més aviat millor i reportar-lo immediatament a l’entitat.
- Manteniment tecnològic: Mantenir actualitzats tots els dispositius, aplicacions i sistemes operatius, ja que les actualitzacions solen corregir vulnerabilitats de seguretat detectades. Implementar contrasenyes robustes i activar la verificació en dos passos sempre que sigui possible.
L’auge de les estafes telefòniques a Espanya
L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) ha registrat un augment del 31% en les estafes relacionades amb telefonia mòbil durant l’últim any. Aquest increment coincideix amb la digitalització més gran dels serveis bancaris i administratius, especialment després de la pandèmia de COVID-19, que va accelerar l’adopció de tràmits online per part de la població espanyola.
Els experts en ciberseguretat assenyalen que la sofisticació d’aquestes estafes ha augmentat considerablement. "Ja no estem davant d’intents bastos amb errors gramaticals evidents, sinó davant d’operacions perfectament orquestrades que imiten amb precisió la comunicació corporativa d’entitats reconegudes", explica Manuel Sánchez, especialista en seguretat informàtica del Centre de Criptologia Nacional.
La capacitat dels delinqüents per replicar exactament els números de telèfon oficials (spoofing telefònic) i crear interfícies idèntiques a les de bancs i serveis públics ha disparat l’efectivitat d’aquests fraus, que afecten particularment persones grans i usuaris amb menor alfabetització digital.
Què fer si has estat víctima d’aquesta estafa?
Si sospites que has estat víctima d’aquest tipus de frau, la Guàrdia Civil recomana actuar amb rapidesa seguint aquests passos:
1. Contactar immediatament amb el teu operador de telefonia per reportar la situació i bloquejar qualsevol duplicat del SIM no autoritzat.
2. Comunicar-se amb les entitats bancàries per bloquejar targetes i comptes, revisant tots els moviments recents.
3. Canviar les contrasenyes de tots els comptes que puguin haver estat compromesos, especialment correu electrònic i serveis bancaris.
4. Presentar una denúncia formal davant de la Guàrdia Civil o Policia Nacional, aportant tota la documentació disponible sobre els missatges o trucades rebudes i els moviments fraudulents detectats.
5. Contactar amb l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) o l’INCIBE per rebre assessorament addicional.
Importància de l’educació digital
Les autoritats insisteixen que la millor defensa contra aquestes estafes és la prevenció basada en l’educació digital. "Per molt avançats que siguin els sistemes de seguretat, la baula més vulnerable continua sent el factor humà", assenyala el comunicat de la Guàrdia Civil. Les campanyes informatives dirigides especialment a col·lectius vulnerables com persones grans resulten fonamentals per reduir l’impacte d’aquests delictes.
El Ministeri de l’Interior, en col·laboració amb entitats bancàries i operadors de telecomunicacions, ha posat en marxa diverses iniciatives per millorar la resposta coordinada davant d’aquestes amenaces i facilitar la recuperació de fons estafats, encara que els experts adverteixen que, una vegada realitzada la transferència fraudulenta, la recuperació dels diners resulta extremadament complicada, especialment si els fons han estat transferits a l’estranger.
Aquesta nova estafa del duplicat de la SIM representa un recordatori de la constant evolució de les tècniques delictives en l’entorn digital i la necessitat de mantenir sempre una actitud vigilant i crítica davant de qualsevol comunicació no sol·licitada, especialment aquelles que requereixin informació sensible o accions urgents relacionades amb els nostres comptes bancaris o dades personals.