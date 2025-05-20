OCU revela els 10 comerços físics que més agraden als espanyols
Òptica Universitària, Alain Afflelou i Sketchers lideren el rànquing de satisfacció segons un estudi amb 17.755 experiències de compra analitzades per la Organización de Consumidores y Usuarios
Òptica Universitària es posiciona com l’establiment comercial més ben valorat pels consumidors espanyols, amb 87 punts sobre 100 en satisfacció global, segons revela un exhaustiu estudi basat en 17.755 experiències de compra en botigues físiques. La investigació, realitzada mitjançant enquestes a socis i simpatitzants de la Organización de Consumidores y Usuaros (OCU), col·loca Alain Afflelou i Sketchers en segon lloc, ambdós amb 84 punts, completant així el podi dels comerços que més satisfacció generen entre els compradors espanyols.
L’anàlisi demostra que, malgrat l’auge imparable del comerç electrònic, les botigues físiques continuen mantenint un paper rellevant en els hàbits de consum dels espanyols. L’enquesta, que va recollir 6.331 respostes vàlides sobre experiències a 62 establiments diferents, va avaluar fins 16 aspectes diferents de l’experiència de compra presencial, des de l’accessibilitat de les botigues fins a la satisfacció amb els productes adquirits, passant per l’atenció del personal o l’agilitat a les caixes.
Els resultats reflecteixen un panorama generalment positiu per al comerç físic a Espanya, amb un 92% de transaccions desenvolupades sense incidències, mentre que només en un 8% va sorgir algun tipus de problema. L’amplitud de l’assortiment i els preus atractius es revelen com els factors que més influeixen en la satisfacció global dels consumidors, independentment del tipus d’establiment.
Rànquing complet dels millors comerços físics
El top 10 d’establiments més ben valorats pels consumidors espanyols el completen, després del podi de líders, Arenal Perfumeria i Pikolinos (ambdós amb 81 punts), seguits per Adidas Store, Decathlon, El Corte Inglés zapatería, Multiópticas i The Body Shop, tots amb una puntuació de 80 sobre 100. Aquestes dades confirmen la bona salut del comerç presencial a Espanya, amb la immensa majoria dels establiments analitzats superant els 75 punts de valoració.
En l’extrem oposat, només Worten no assoleix el notable, quedant-se en 69 punts, encara que continua sent una qualificació considerada com a acceptable pels experts en comerç minorista. L’estudi inclou set sectors comercials específics: electrodomèstics i electrònica, mobles i bricolatge, calçat, material esportiu, joguets i productes per a nadons, òptica i productes per a mascotes.
És significatiu que el material esportiu i el calçat són les categories on més recorrem al comerç presencial, amb sis de cada deu enquestats que han fet compres en aquests sectors durant l’últim any. El segueix molt de prop el material de bricolatge o jardineria, amb un 57% dels participants anant a botigues físiques per a aquestes adquisicions.
Què valoren més els consumidors a les botigues físiques?
La investigació detalla que els aspectes més valorats varien segons el tipus d’establiment. Mentre que l’amplitud de l’assortiment i els preus competitius són factors universalment apreciats, a determinats sectors cobren especial rellevància altres elements. Així, en les compres d’electrodomèstics, productes per a mascotes i en òptiques, el servei postvenda es converteix en el tercer factor més influent en la satisfacció.
D’altra banda, quan es tracta d’adquirir material de bricolatge, cosmètica, calçat i articles esportius, l’ajuda i assessorament del personal de la botiga resulta fonamental per a una experiència de compra satisfactòria. Aquestes dades proporcionen valuosa informació tant per a consumidors com per als mateixos comerços, que poden orientar les seues estratègies cap a la millora d’aquests aspectes clau.
Incidències més freqüents en el comerç físic
Encara que l’experiència de compra en botigues físiques sol ser positiva, l’estudi identifica certs sectors més propensos a presentar problemes. Les botigues de tecnologia i electrodomèstics, així com les de mobles, decoració, bricolatge i jardineria, registren una incidència d’inconvenients superior al 9%, per sobre de la mitjana general del 8%.
En gairebé la meitat dels casos problemàtics, l’origen del conflicte estava relacionat amb el personal de la botiga, ja sigui pel tracte rebut o per qüestions de dotació de l’establiment (escassetat de personal, cues excessives, etc.). També es van registrar queixes significatives relacionades amb el servei postvenda o amb deficiències en els productes adquirits.
Les òptiques, amb un 8% d’incidències, presenten problemes principalment relacionats amb el producte adquirit. És destacable que les discrepàncies per devolucions o canvis de productes són relativament poc freqüents, malgrat que a les botigues físiques no hi ha el dret de desistiment en 14 dies que sí que empara a les compres online.
El comerç físic davant l’auge de les compres online
Un aspecte rellevant de l’estudi és com, malgrat el creixement exponencial del comerç electrònic, especialment després de la pandèmia, les botigues físiques continuen exercint un paper crucial en determinades categories de productes. Els consumidors espanyols continuen preferint l’experiència presencial per a aquelles compres on resulta important veure, tocar o provar el producte abans d’adquirir-lo.
El material esportiu, el calçat, la cosmètica i perfumeria, i els electrodomèstics són categories on la botiga física manté un clar avantatge competitiu davant el canal online. La possibilitat de rebre assessorament personalitzat, provar els productes i portar-se’ls immediatament són factors determinants que expliquen aquesta preferència.