Una persona morta al centre comercial Via Sabadell en caure-li a sobre un plafó de formigó d'uns 40 metres quadrats
La víctima ha quedat atrapada sota la runa i s'han desallotjat els comerços adjacents per precaució
Una persona ha mort aquest dimarts al centre comercial Via Sabadell després que li caigués a sobre un plafó de formigó d'uns 40 metres quadrats de la façana principal d'una botiga. Els Bombers han explicat que han rebut l'avís de l'incident poc després de tres quarts de quatre de la tarda, i han enviat vuit dotacions a la zona. En arribar a l'indret han comprovat que hi havia una persona atrapada sota la runa provocada per una planxa de formigó. El cos d'emergències treballa per aixecar les plaques i ha desallotjat els comerços adjacents per precaució, atès que l'estructura podria estar afectada. El recinte està desocupat i no s'hi pot accedir.