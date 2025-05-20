La planta que és una aliada natural contra el dolor articular i les males digestions
Amb propietats antiinflamatòries, digestives i immunològiques, aquesta planta mil·lenària guanya terreny com a complement en medicina natural, encara que el seu consum s’ha de fer amb precaució i amb assessorament professional
L’anís estrellat es posiciona com un remei natural efectiu contra problemes articulars gràcies als seus compostos antiinflamatoris. Aquesta planta, reconeixible per la seua característica forma d’estrella de vuit puntes, ha captat l’atenció tant en cercles gastronòmics com medicinals, i recentment ha guanyat popularitat en les xarxes socials pels seus múltiples beneficis per a la salut.
Tradicionalment utilitzada com a espècia a la cuina, aquesta planta d’origen asiàtic pot incorporar-se a diversos plats, tant dolços com salats, aportant un sabor distintiu. Tanmateix, la seua versatilitat va més enllà del culinari, ja que també pot consumir-se en forma de te o utilitzar-se com a oli essencial, disponible en establiments de productes naturals. No obstant, els experts adverteixen que s’ha d’evitar el seu consum durant l’embaràs, la lactància, en població infantil o en persones amb hipersensibilitat, a causa de l’escassetat d’estudis científics sobre els seus efectes a mitjà i llarg termini en aquests grups.
Els beneficis de l’anís estavellat per a la salut són variats i significatius, convertint-lo en un complement natural cada vegada més valorat en la medicina alternativa espanyola i mundial.
Propietats antiinflamatòries i el seu impacte en el dolor articular
Entre les propietats més destacades de l’anís estrellat es troba la seua capacitat per alleujar el dolor articular. Segons indiquen els especialistes del portal 'Tua Saúde', aquesta planta conté compostos amb propietats antiinflamatòries que poden ajudar significativament a reduir les molèsties associades amb problemes articulars i fins i tot contribuir a la prevenció de malalties com l’artritis.
El mecanisme d’acció es basa en la reducció de la inflamació a les zones afectades, la qual cosa disminueix la pressió sobre les terminacions nervioses i, conseqüentment, la sensació de dolor. Aquest efecte resulta particularment beneficiós per a persones que pateixen d’afeccions cròniques relacionades amb les articulacions i busquen alternatives naturals per complementar els seus tractaments habituals.
Enfortiment del sistema immunològic
Una de les qualitats més valorades de l’anís estrellat és la seua capacitat per potenciar les defenses de l’organisme. Això es deu principalment al seu alt contingut en compostos fenòlics, elements amb propietats antioxidants que combaten eficaçment els radicals lliures, molècules inestables que poden causar dany cel·lular i dificultar el funcionament òptim del sistema immunològic.
Els antioxidants presents en aquesta planta no només protegeixen a l’organisme davant agressions externes, sinó que també contribueixen a mantenir un equilibri intern que afavoreix el correcte funcionament dels diferents sistemes corporals, inclòs el sistema immunitari.
Beneficis digestius de l’anís estrellat
L’acció carminativa i antiinflamatòria de l’anís estrellat el converteix en un aliat excepcional per al sistema digestiu. El seu consum està especialment recomanat després d'àpats copiosos o amb alt contingut gras, ja que facilita la digestió i alleuja molèsties com la inflor abdominal o la sensació de pesadesa.
Aquesta propietat resulta particularment útil en la gastronomia espanyola, on els menjars solen ser abundants i rics en greixos. Un te d’anís estrellat després d’un àpat contundent pot suposar una gran diferència en el confort digestiu, evitant les desagradables conseqüències d’una digestió pesada.
El seu paper en la prevenció de la grip
Una dada menys coneguda però igualment rellevant és que l’anís estrellat conté àcid shikímic, un component fonamental en la fabricació de l’oseltamivir, medicament antiviral utilitzat en el tractament de la grip. Aquesta substància natural confereix a la planta propietats antivirals que poden contribuir a la prevenció d’infeccions respiratòries.
Durant la temporada de grip, el consum moderat d’anís estrellat podria suposar un complement interessant a les mesures preventives habituals, encara que mai no ha de substituir als tractaments mèdics convencionals ni a la vacunació recomanada pels professionals sanitaris.
Contribució a la salut òssia
Els antioxidants presents a l’anís estrellat també juguen un paper important a la producció de col·lagen, proteïna fonamental per a la salut d’ossos, articulacions i teixits connectius. Aquest efecte estimulant sobre la síntesi de col·lagen contribueix a enfortir l’estructura òssia, millorar l’elasticitat de la pell i protegir els teixits que connecten músculs amb ossos.
Per a persones amb problemes ossis o que busquen prevenir la seua aparició, l’anís estrellat pot representar un complement natural interessant, encara que sempre s’ha de consultar amb un professional sanitari abans d’iniciar qualsevol tractament basat en plantes medicinals.
Com consumir anís estrellat per aprofitar els seus beneficis?
La manera més habitual de consumir anís estrellat és en infusió. Per preparar-la correctament, n’hi ha prou amb bullir aigua i afegir una o dos estrelles d’anís, deixant-les reposar durant uns 5-10 minuts. Aquesta beguda pot prendre’s després dels àpats per facilitar la digestió o en qualsevol moment del dia per aprofitar les seues propietats antiinflamatòries i antioxidants.
També pot incorporar-se com a espècia en plats dolços i salats, aportant no només el seu característic sabor sinó també els seus beneficis per a la salut. A la cuina espanyola, l’anís estrellat s’utilitza tradicionalment en algunes receptes de peix, guisats i postres.
Existeixen contraindicacions o efectes secundaris?
Encara que l’anís estrellat ofereix nombrosos beneficis, és important tenir en compte que, com qualsevol producte natural amb propietats medicinals, pot presentar contraindicacions i efectes secundaris en determinades circumstàncies. El seu consum està desaconsellat durant l’embaràs i la lactància, així com en nens petits, a causa de la falta d’estudis científics concloents sobre la seua seguretat en aquests grups poblacionals.
Les persones amb hipersensibilitat o al·lèrgia coneguda a aquesta planta o a altres membres de la família de les umbel·líferes han d’evitar el seu consum. A més, els qui prenen medicació anticoagulant haurien de consultar amb el seu metge abans d’incorporar l’anís estrellat a la dieta, ja que podria interactuar amb aquests fàrmacs.
És fonamental distingir entre l’anís estrellat xinès (Illicium verum), que és el que s’utilitza amb finalitats culinàries i medicinals, i l’anís estrellat japonès (Illicium anisatum), que és tòxic i no apte per al consum humà. Ambdós són molt similars en aparença, per la qual cosa resulta imprescindible adquirir aquesta espècia en establiments de confiança que garanteixin el seu origen i qualitat.