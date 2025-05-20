TRIBUNALS
Primera declaració davant de Fiscalia per tortures franquistes a Via Laietana
L’activista Blanca Serra assegura que és “un gran dia per a la Memòria Democràtica”
Blanca Serra, la primera víctima de tortures de la policia franquista que declara davant de la Fiscalia, es va mostrar ahir esperançada que aquesta investigació serveixi per “obrir arxius” policials que permetin reconstruir el passat i perquè la joventut sàpiga què va succeir: “Avui és un gran dia per a la memòria.”
Serra va comparèixer davant de la fiscal delegada de Memòria Democràtica de Barcelona, Sara Expósito, arran de la denúncia que va presentar davant del Ministeri Públic per demanar que s’investiguin les tortures que va patir el 1977 a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona, quan va ser detinguda per la policia franquista.
La Fiscalia va obrir diligències arran de la denúncia presentada per Serra, en la seua primera investigació per indagar les tortures perpetrades durant el franquisme partint de la llei de Memòria Democràtica del 2022, que insta a portar a terme processos que permetin satisfer “el dret de les víctimes a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició”.
La investigació deriva de la denúncia que Serra (Barcelona, 1943) va presentar pels tractes vexatoris i tortures patits durant les seues detencions entre el 1977 i el 1982 a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona, amb la seua germana Eva, ja morta i amb la qual compartia militància a l’esquerra independentista catalana.
El Ministeri Públic va anunciar que obria per primera vegada diligències penals per indagar les tortures sofertes –cenyides al succeït el 1977, abans de la Constitució– després que la justícia hagi rebutjat reiteradament investigar els crims contra la humanitat del franquisme, escudant-se que la llei d’amnistia ho impedeix.
Blanca Serra va acudir a la Fiscalia de Barcelona acompanyat per desenes de companys de militància, així com pels líders de l’associació pro drets humans Irídia i Òmnium Cultural, que la representen amb els seus serveis jurídics, a més de l’ANC i el Consell de la República.
L’ANC va remarcar que la compareixença de Serra “no només representa un acte de dignitat i coratge individual, sinó també un pas clau en el camí col·lectiu cap a la veritat, la justícia i la reparació”. I va afegir que “aquesta pionera investigació permetrà establir les bases del tipus de diligències que la llei de memòria permet portar a terme”.