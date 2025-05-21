APICULTURA
Una mel de Lleida, entre les millors de Catalunya
Una productora aranesa triomfa amb la millor Mel de Flors i de Muntanya al concurs "Les millors mels catalanes", en una edició amb 74 mostres i reconeixements destacats per altres apicultors del país
La productora de mel de Vielha Mèu Eth Brinhon va ser reconeguda ahir en la cinquena edició del concurs Les millors mels catalanes com la millor Mel de Flors i la millor Mel de Muntanya. L’acte d’entrega dels premis va tenir lloc a la Casa de l’Agricultura de Barcelona, en el marc del Dia Mundial de les Abelles, i va anar a càrrec del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.
Per la seua part, la Mel de l’Avi Lluís va ser reconeguda amb el Premi Reina de les Mels; La Mel d’Annabel Muñoz va guanyar el primer premi de la Mel de Romaní; i Jordi Múria es va emportar el primer premi de la Mel Monofloral per la seua mel de taronger.
El jurat del concurs va rebre un total de 74 mostres de diferents mels i per valorar-les va puntuar aspecte, color, aroma, gust i tacte. Abans de l’entrega de premis es van celebrar conferències amb experts que van abordar les propietats beneficioses de la mel i les característiques de les mels que es produeixen a Catalunya, així com la presentació i el reglament de la marca de qualitat que les engloba. Així mateix, la cuinera Gessamí Caramés va presentar un plat amb mel, que va ser degustat pels assistents.