RELIGIÓ
Un bisbe ‘jove’ per a Lleida
El papa Lleó XIV nomena Daniel Palau, de 52 anys, després de la renúncia el 2023 de Salvador Giménez quan va complir els 75 anys. La presa de possessió tindrà lloc el 19 de juliol a la Catedral
Salvador Giménez Valls deixa el seu càrrec com a bisbe de Lleida. Dos anys després de presentar la seua renúncia per jubilació –el 2023, quan va complir els 75 anys (l’edat reglamentària per al retir a l’Església catòlica)–, el papa Lleó XIV finalment va nomenar ahir Daniel Palau Valero com el seu successor. Es tracta del primer nomenament del pontífex a Espanya. Palau, que actualment és sacerdot a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, serà ordenat oficialment i prendrà possessió el 19 de juliol a la Catedral de Lleida. Fins aleshores, Giménez continuarà al capdavant de la diòcesi com a Administrador Apostòlic. Després, té previst “tornar a València i acostumar-se a no tenir responsabilitats, però m’agradaria ajudar alguna parròquia”.
“El meu pas per Lleida ha estat molt positiu, espero haver fet de la diòcesi un lloc més amable”, va afirmar Giménez, que va prendre possessió com a bisbe el setembre del 2015. Entre els moments més significatius del seu mandat, el prelat va assenyalar la inauguració de l’orgue de la Catedral el setembre passat, perquè “mai l’havia vist tan plena de gent”, va assegurar.
D’altra banda, va admetre que la seua compareixença el 2019 en el judici per les obres d’art de Sixena davant del jutjat de Barbastre va ser un dels dies “més complicats” de la seua vida. “Aquesta data l’esborraria de la meua biografia, però la tindré allà per sempre”, va lamentar, i va recordar que “em va doldre molt que s’enfrontessin dos comunitats diocesanes”, referint-se a la de Lleida i a la de Barbastre Montsó.
Aquest matí, Giménez rebrà Daniel Palau a la seu episcopal per traslladar-li els principals reptes de la diòcesi. Així, va destacar “la falta de vocacions i seminaristes” i el fet de “donar més responsabilitats als laics (també a les dones) en l’organització de l’Església a Ponent”.
Degà de Teologia, amb tres carreres universitàries i un doctorat
El bisbe electe de la diòcesi de Lleida, Daniel Palau Valero (Barcelona, 1972), compta amb una àmplia formació acadèmica i experiència pastoral. Actualment, és degà de la facultat de Teologia de Catalunya i té tres carreres universitàries: Història amb especialitat en Història de l’Art (UB, 1995), Teologia (facultat de Teologia de Catalunya, 2006) i Filosofia (URL, 2006). També va cursar estudis de música. El 2013, va completar el seu doctorat a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma amb una tesi sobre La sacramentalitat de l’Església durant el Concili Vaticà II.
El bisbe Giménez el va valorar com “una persona molt ben preparada intel·lectualment”. A més, Palau ha exercit com a rector de diferents parròquies, per la qual cosa “sap què és treballar a peu de carrer com a rector”, va assenyalar Giménez. Paral·lelament, Palau manté arrels familiars paternes al terme municipal de Vimbodí-Poblet.
“Es va entendre malament el bisbe emèrit d’Alcalá sobre la discapacitat”
Preguntat per les polèmiques declaracions del bisbe emèrit d’Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla (que va assegurar que la discapacitat és “herència del pecat”), Giménez va apuntar que “se’l va entendre malament o ell mateix es va expressar malament. No sé per quin motiu es va unir el pecat amb la discapacitat o la malaltia, ni amb quin criteri es va relacionar la carència material amb l’espiritual, ja que són dimensions totalment diferents”. Giménez va al·ludir a “la resposta que va donar la diòcesi d’Alcalá, que no vol acusar un discapacitat de pecar”, va dir.