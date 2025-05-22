Educació, sobre el vel islàmic als centres: "està emparat per la legislació"
La consellera Niubó explica que ja hi ha normes als centres que no permeten cap element que interfereixi en l'activitat escolar i demana distingir el mocador del vel integral
La consellera d'Educació de Catalunya, Esther Niubó, ha afirmat que el vel està "emparat" per la legislació i ha demanat distingir aquest element del vel integral. En declaracions als mitjans, Niubó ha recordat que la llibertat religiosa és un "dret fonamental" recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i que no correspon al Parlament fer-ne una regulació. A més, ha explicat que en el marc del sistema educatiu hi ha un marc regulador "que permet la diversitat cultural i religiosa" als centres. Ha afegit que aquest va acompanyat d'unes normes de convivència en què qualsevol vestimenta o vel que pugui perjudicar el desenvolupament d'una activitat curricular o que tingui un efecte negatiu en la comunicació o en la seguretat "ja no està permès".
La consellera ha assegurat que al Departament no els consten problemàtiques que hagin fet arribar direccions de centres educatius en relació amb el vel integral.