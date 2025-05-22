L'Esbaiola't 2025 comptarà amb 15 companyies i una setantena d'activitats del 17 al 20 de juliol
Els carrers d'Esterri d'Àneu tornaran a omplir-se de circ, teatre i música, a més d'instal·lacions i cultura popular
El 18è festival de teatre a les Valls d'Àneu Esbaiola't oferirà del 17 al 20 de juliol un total de 16 espectacles de 15 companyies, 4 dels quals són estrenes a l'Estat. Són propostes de circ, teatre i música que, sumades a les mostres de cultura popular, tallers i instal·lacions, confeccionen un cartell que ofereix una setantena d'activitats repartides en una quinzena d'espais d'Esterri d'Àneu. Segons ha explicat la directora artística de l'Esbaiola't, Amàlia Atmetlló, l'edició d'enguany pretén "donar píndoles de descoberta al públic i posar en valor les arts de carrer i les propostes per a públic familiar". El festival, organitzat pel consistori, té un pressupost de 160.000 euros, i preveu atreure fins a 6.000 espectadors.
L'Esbaiola't ha presentat aquest dijous la programació de la seva 18a edició a l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida en un acte que ha comptat amb la participació de la directora artística del certamen, Amàlia Atmetlló; l'alcalde d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó; la tinent d'alcaldia d'Esterri d'Àneu i cap de producció del festival, Judit Busquets, i la vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufach.
En total, la programació d'enguany la formen 15 companyies professionals, de les quals 7 són catalanes, 1 espanyola i 7 franceses. Les diferents actuacions de les companyies, conjuntament amb a les activitats que el festival organitza sumen més de 70 activitats repartides en 4 dies de certamen.
Dels 16 espectacles professionals d'enguany, quatre són estrenes a Catalunya i a l'estat espanyol. Es tracta de les propostes, totes elles franceses, 'Santa Pulcinella', un espectacle de titella de guant que firma Téâtre Gudule, l'obra de petit format 'iTo, el jardinero musical', de Le Son du Bruit, l'espectacle de dansa 'El vuelo', de Solsikke, i 'Le dragon vert' de Cie Youplaboum.
Una altra de les propostes destacades del programa és el teatre de la companyia lleidatana Inhabitants que portarà a Esterri d'Àneu 'L'illa del tresor', una aventura plena de pirates, vaixells i illes desertes que ha rebut el premi a Millor espectacle multidisciplinari FETEN 2025.
Pel que fa a l'espectacle sorgit del Suport a la Creació de l'Esbaiola’t, enguany va a càrrec de la cia Jordi Font, amb 'Contadors de llegenda: Els éssers fantàstics'. L'obra parla de les llegendes del Pirineu i se centra en els éssers fantàstics que habiten a les Valls d'Àneu.
Quant als espectacles d'humor, Dudu Arnalot, amb 'Forat', oferirà un espectacle de clown gestual amb teatre de màscares per a tots els públics. Pel que fa a la música, els Titiriteros de Binéfar, companyia d'àmplia trajectòria guardonada amb el Premi Nacional de Teatre para la Infància i Joventut, obriran el festival amb l’espectacle musical 'Jauja'.
Seguint amb la dansa, a més del ja esmentat 'El vuelo' de Solsikke, una altra companyia francesa, la Société Protectrice de Petites Idées (SPPI) portarà a Esterri 'Heavy Motors', un espectacle de dansa acrobàtica. De circ, hi ha dos espectacles: 'Piti Peta Hofen Show', de la companyia francesa Los Putos Mákinas, i 'Potser no hi ha final', una proposta de Circ Pistolet que combina acrobàcia i música en directe.
I pel carrer, a més de 'Le dragon vert’' el públic també podrà gaudir amb la tarragonina Bandarra Street Orkestra i d'un taller de percussió amb la batucada local, Àneubatukts. També al carrer, hi haurà la instal·lació d'Apikipala amb la proposta de jocs 'Pirene'. El tradicional carrusel de l'Esbaiola’t, enguany es transformarà en una sínia, amb Green Wheel Events i la seva 'La Belle Roue'.
El festival també inclou 14 propostes de teatre comunitari, inclusiu i amb valor social. Pel que fa a les dues propostes de teatre inclusiu, hi ha Un sac de varietats, la companyia de teatre de la Cooperativa Alba Jussà, que interpretarà l'obra 'El nostre hort', i la nova companyia K.O-Tic, sorgida del Club Social de l'Associació Salut Mental del Pallars Sobirà, que presentaran l'espectacle 'Actualitat defectuosa'. Aquest obra reflexiona sobre la identitat, la norma i la diferència amb l'objectiu de trencar estereotips.
Aquesta és la segona edició que l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu organitza íntegrament, després que fa dos anys agafés el relleu de la companyia La Baldufa. L'alcalde del municipi, Pere Ticó, ha fet una bona valoració d'aquests dos anys i ha destacat que es tracta d'un festival que ajuda a consolidar un model turístic sostenible i de qualitat.
Quant al pressupost, Ticó ha explicat que compten amb 160.000 euros, amb la següent aportació percentual: 40%, Generalitat; 20%, Diputació Lleida; 5%, IDAPA; 20%, venda d'entrades; 10%, ajuntament d'Esterri d'Àneu, i 5%, patrocini privat d'empreses del territori.