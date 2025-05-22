El nou producte viral de Mercadona: xocolate Dubai per menys de dos euros
La cadena de supermercats ha recreat l’exclusiva tendència gastronòmica amb una tauleta que combina xocolate blanc, pistatxos i massa tall
Els aficionats al xocolate tenen un nou motiu per celebrar. Mercadona acaba d’incorporar a les seues prestatgeries la seua pròpia versió del famós xocolate de Dubai, a un preu de tot just 1,95 euros. La cadena valenciana ha aconseguit adaptar aquest dolç de luxe que s’ha tornat viral en xarxes socials, fent-ho accessible per a totes les butxaques espanyoles.
Aquesta nova tauleta, amb un pes de 105 grams, presenta una composició acuradament equilibrada: 52% de xocolate blanc, 13,7% de pistatxos i 6,4% de massa tall. El resultat és una experiència sensorial que recrea la característica combinació de textures cremoses i cruixents que ha fet de l’original un fenomen mundial en plataformes com TikTok i Instagram.
La reinterpretació de Mercadona ha captat perfectament l’essència d’aquest dolç que, a finals de 2023, va inundar les xarxes socials amb vídeos d’influencers i entusiastes de la gastronomia degustant aquesta exquisitat procedent de l’Orient Mitjà.
L’origen d’una tendència gastronòmica mundial
L’autèntic xocolate de Dubai deu la seua fama a una combinació única: xocolate amb llet farcit d’una cremosa pasta de pistatxo i knafeh, un ingredient tradicional àrab elaborat amb fins fils de massa phyllo que aporta un contrast cruixent inconfusible. El seu cridaner color verd i aquesta barreja de textures el van convertir ràpidament en un producte cobejat a nivell internacional.
Al nostre país, aquest dolç va començar a comercialitzar-se en botigues especialitzades i establiments gurmet, encara que a preus considerablement més elevats que l’alternativa que ara ofereix la cadena de Juan Roig.
La resposta dels consumidors espanyols
L’acollida del públic no ha pogut ser millor. Les xarxes socials s’han omplert de comentaris positius sobre aquesta nova incorporació al catàleg de Mercadona. "Riquíssim i barat comparat amb altres marques", "Val la pena provar-lo sens dubte", o Cruixent i amb un gran gust de pistatxo són algunes de les valoracions que poden llegir-se en plataformes digitals.
Aquest producte segueix la línia d’altres llançaments virals de la cadena, com les seues conegudes patates fregides o la seua gamma de gelats. L’estratègia d’identificar tendències globals i adaptar-les al mercat espanyol amb preus competitius torna a demostrar la seua eficàcia comercial.
Adaptació a la versió espanyola
La versió espanyola utilitza massa tall en lloc del knafeh tradicional, una adaptació que manté l’essència del producte original però simplifica la seua producció industrial. Aquesta modificació ha estat ben rebuda pels consumidors, que aprecien l’esforç per recrear fidelment les textures i sabors de l’original de Dubai.
Experts en rebosteria destaquen la dificultat d’aconseguir l’equilibri perfecte entre la dolçor del xocolate blanc, el sabor intens del pistatxo i el toc cruixent, la qual cosa fa que el resultat aconseguit a aquest preu resulti particularment notable.
El knafeh: un ingredient tradicional que transcendeix fronteres
Un dels aspectes més interessants d’aquesta tendència és com ha popularitzat un ingredient tradicional de la gastronomia de l’Orient Mitjà. El knafeh o kadaif és un element culinari fonamental en països com Turquia, el Líban o els Emirats Àrabs Units.
Tradicionalment s’utilitza per elaborar postres banyades en almívar o farcits de formatge, encara que també té aplicacions en plats salats. La seua versatilitat el converteix en un ingredient fascinant que fins ara era pràcticament desconegut a la cuina occidental.
Per als qui desitgin experimentar amb aquest ingredient a casa, els especialistes recomanen utilitzar massa tall, més accessible en els supermercats espanyols. Només cal picar-la finament i torrar-la en una paella amb una mica de mantega o oli fins aconseguir un to daurat i aquesta textura cruixent tan característica.