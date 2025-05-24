TECNOLOGIA
Jornada a Lleida sobre riscos i oportunitats de l’entorn digital
El Parador de Lleida va acollir ahir la jornada amb directores i directors de l’entitat de serveis socials Intress
El Parador de Lleida va acollir ahir la jornada amb directores i directors de l’entitat de serveis socials Intress. El debat, moderat pel periodista Juan Cal, va comptar amb diversos ponents. L’advocat Ramon Arnó va tractar els aspectes jurídics del món digital; Ramon Camats va parlar sobre les implicacions negatives d’internet, i Joan Teixidó, del digital de SEGRE, sobre l’actualitat de la tecnologia, el món educatiu i la importància de la IA.