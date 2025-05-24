SEGRE

Lleida enceta un estiu ple de cultura amb més de 50 activitats als espais patrimonials de la ciutat

Les activitats es podran gaudir en els equipaments culturals i en espais patrimonials com el Castell del Rei, el Castell Templer de Gardeny o l’Horta de Lleida

Ajuntament de Lleida

Redacció
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, en col·laboració amb diverses entitats locals, ha presentat la nova edició del programa “Estiu en Viu”, una proposta cultural àmplia i variada amb més d’una cinquantena d’activitats que tindran lloc entre els mesos de juny i setembre. L’objectiu és convidar la ciutadania a viure intensament l’estiu a la ciutat i a gaudir col·lectivament de la creativitat en escenaris tan emblemàtics com la Seu Vella, el Castell Templer de Gardeny o el Centre d’Art La Panera.

L’escenari central dels espectacles de circ continuarà sent el Fossat del Pont Llevadís de la Seu Vella, que acollirà cinc actuacions gratuïtes els dimecres de juliol a les 20.30 h. El públic podrà veure-hi propostes com Mon Petit Circ, Ricky, el professor de tenis o Lullaby. Aquesta programació s’afegeix a l’ampli ventall d’actes musicals, entre els quals destaquen el concert del Word Youth Choir a la Seu Vella (25 de juliol), el Festival Internacional de Bandes de Música “Fem Banda” (3-6 de juliol) i la 26a edició del Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes (28 de juny).

També s’han programat activitats audiovisuals com el Cinema a la fresca a La Panera i al Museu de Lleida, així com diverses propostes de cultura popular, entre les quals hi ha les Festes de Corpus (22 de juny), la Flama del Canigó (23 de juny) i la tradicional Romeria dels Fanalets de Sant Jaume (24 de juliol). A més, no hi faltaran tallers familiars, visites guiades nocturnes, i activitats singulars com ioga a la Seu Vella o un Escape Room al Museu Roda Roda.

L’èxit d’edicions anteriors ha consolidat espais singulars com el Campament de la Canadenca o el Castell del Rei com a escenaris habituals de concerts i activitats. El programa, que l’any passat va aplegar prop de 39.000 assistents, compta amb el suport del Consorci de la Seu Vella, la Diputació de Lleida, la Generalitat i nombrosos mecenes de la Fundació de les Arts, així com diversos mitjans de comunicació locals.

La programació completa de l’“Estiu en Viu” es pot consultar en línia o en el llibret disponible a diversos punts culturals de la ciutat. 

