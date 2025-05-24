La llum del dia enforteix el sistema immune, segons un estudi neozelandès
Un estudi innovador liderada por científics de la Universitat d’Auckland, Nova Zelanda, ha revelat que la llum del dia potencia la capacitat del sistema immunològic per combatre infeccions, en activar un "rellotge intern" en las cèl·lules immunitàries.
La investigació, publicada a la revista Science Immunology, es va centrar als neutròfils, un tipus de glòbul blanc que actua com primera línia de defensa contra bacteris. Utilitzant peces zebra genèticament modificats per tenir cossos transparentes, els científics van observar en temps real com aquestes cèl·lules responien con més eficàcia durant las hores de llum.
"Descobrim que els neutròfils posseeixen un rellotge circadiari que millora la seua capacitat de matar bacteris durant el dia", va explicar Christopher Hall, investigador principal. Això suggereix una adaptació evolutiva, ja que el risc d’infecció augmenta con l’activitat diürna.
La troballa podria tenir importants aplicacions terapèutiques, en l’obrir noves vies per desenvolupar tractaments que reforcin la resposta immune aprofitant el ritmo biològic natural del cos.