El sentiment catalanista baixa del 57% al 36% en els joves en deu anys
El sentiment d’identificació catalana baixa a Catalunya més de vint punts entre els joves de 18 a 29 anys. Així ho indica l’Informe Estat de la Joventut 2024, un estudi elaborat anualment per l’Observatori Català de la Joventut. Segons les dades, el 36% dels joves a Catalunya es consideren només catalans o més catalans que espanyols, una xifra molt més baixa que la de fa deu anys (57%).
L’informe recull també que el 31,2% dels joves a Catalunya es mostra satisfet amb el funcionament de la democràcia, 20 punts més que el 2014 i superant la xifra dels adults. En el cas de la confiança en institucions catalanes, la dels joves també és més alta (5,3 sobre 10) que la dels adults (4,7 sobre 10).
Sobre la posició en l’eix ideològic, en l’escala del 0 (extrema esquerra) al 10 (extrema dreta) els joves es posicionen en un 4,3, més a la dreta que fa 10 anys (3,5). Existeix diferència entre homes (4,6) i dones (4,0). Actualment, els joves representen el 17% de la població catalana, dels quals el 23% són estrangers.