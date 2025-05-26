CERTÀMENS
Concurs de xolla a la Fira del Parc de l’Alt Pirineu
Arrós de Cardós al municipi d’Esterri de Cardós va celebrar ahir la XII Fira de Productes del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’Ovella Aranesa a la qual van assistir més d’un miler de persones, segons va explicar el director del parc, Marc Garriga.
El certamen vol dinamitzar el sector artesà local dels municipis que comprèn el parc i des de fa un parell d’edicions també els artesans del Parc Natural Regional dels Pyrénées Ariégeoises. Igualment la fira dona a conèixer la raça d’ovella aranesa, molt estesa al municipi i als Pallars.
La jornada va comptar a més amb una desena de productors agroalimentaris i deu més d’artesans. El concurs de xolla amb màquina i tisora va ser una atracció per a moltes persones, que van poder veure l’esquilat, i hi va haver visites guiades i presentacions de llibres.