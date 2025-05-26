CERTÀMENS
Fondarella recupera les arrels
Celebra la Mostra d’Oficis i Artesania, que arriba a la majoria d’edat. Caliquenyos i orelletes, els atractius en una mostra amb oficis antics
El municipi de Fondarella es va submergir ahir en la història viva del territori amb la celebració de la Mostra d’Oficis i Artesania, un esdeveniment que s’ha consolidat com a referent de la memòria històrica i la cultura popular de la comarca.
Durant tota la jornada, que va celebrar la divuitena edició, els visitants van poder recórrer els carrers del municipi transformats en un autèntic viatge al passat, on es van representar una trentena d’oficis antics que formaven part del dia a dia de la vida rural.
Entre aquests, es va poder veure demostracions en directe de cabassaires, teixidores, joiers, espardenyers o picapedrers, tal com va detallar l’alcalde, Xavier Acosta. No hi van faltar dos productes estrella en aquest municipi de la comarca del Pla d’Urgell, els caliquenyos i les orelletes, que diversos veïns van elaborar in situ en ple nucli antic. El públic en va poder comprar en una parada habilitada per l’ajuntament d’aquest municipi del Pla d’Urgell. Per poder atendre la demanda, els veïns van començar a elaborar aquests productes a començaments de la setmana passada. També s’hi va poder adquirir ratafia. Així mateix, hi va haver parades de diferents productes de proximitat, com pa o sabons artesans.
El públic familiar va ser el gran protagonista en aquesta edició, disfrutant d’una àmplia oferta d’activitats culturals, gastronòmiques i de lleure. No hi van faltar els tallers participatius de ceràmica i fusta, creació de penjolls o reciclatge creatiu, pensats per atansar petits i grans a les tradicions, en especial de les zones rurals, d’una forma lúdica i educativa.