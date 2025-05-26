Un restaurant reconegut per la seua costella a la brasa, entre els favorits a la final de Maestros Parrilleros
És a Madrid i té al davant el xef Borja Aleixandre
El restaurant La Parrilla de Salamanca, ubicat al districte madrileny de Salamanca, ha aconseguit consolidar-se com un establiment de referència per als aficionats a la carn a la brasa a Espanya. El seu xef executiu, Borja Aleixandre, ha estat seleccionat per representar a la capital a la final del prestigiós certamen Maestros Parrilleros 2025, que tindrà lloc el proper 28 de maig al Reale Arena (antic estadi d’Anoeta) de Sant Sebastià.
Aleixandre concursarà amb la seua especialitat més reconeguda: una costella basca sotmesa a un procés de maduració de 30 dies i elaborada en graella tradicional de carbó. Els experts del sector el situen entre els principals candidats a obtenir el guardó nacional, en reconeixement a la seua tècnica i al tractament que realitza de la matèria primera.
L’oferta gastronòmica de l’establiment madrileny va més enllà de la seua aclamada costella. Entre els seus entrants destaquen l’amanida de tomata de temporada, croquetes artesanals de boletus i pernil, així com embotits tradicionals preparats a la brasa com a xistorra i botifarró. La seua carta es completa amb un pastís de formatge elaborat al propi restaurant, apte per a celíacs.
Un espai íntim al cor de Madrid
El local, que compta amb un aforament limitat, s’ha posicionat com una opció gastronòmica destacada per a ocasions especials. El seu ambient, que combina elegància i calidesa, resulta adequat tant per a reunions familiars com per a trobades professionals o cites romàntiques.
A causa de la seua popularitat creixent i capacitat reduïda, des de l’establiment recomanen realitzar reserva prèvia, bé a través de la seua pàgina web oficial o mitjançant la plataforma Google.
Reconeixement al treball en equip
La participació de Borja Aleixandre en la final nacional suposa un reconeixement per a tot l’equip de La Parrilla de Salamanca. "Des d’aquí, els desitgem molt èxit en la competició i animem tots els amants de la bona carn a visitar el restaurant i disfrutar de la seua exquisida proposta gastronòmica", assenyalen fonts del sector.