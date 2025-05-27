SANITAT
Ajuts per a lents de contacte i ulleres a menors de 16 anys
Amb 100 euros anuals independentment de la situació econòmica, segons el Govern central. Pressupost de 48 milions
El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir una ajuda de 100 euros anuals per als menors de 16 anys que necessitin ulleres o lents de contacte, amb independència de la situació econòmica de la família o del seu lloc de residència. Aquests ajuts començaran a materialitzar-se el pròxim curs escolar i ascendiran 48 milions d’euros. El ministeri de Sanitat calcula que se’n beneficiaran mig milió de nens i nenes. El programa, que es tramitarà com a reial decret, dotarà al Consell General de Col·legis d’Òptims-Optometristes d’una transferència directa de 48 milions d’euros, amb la qual es cobriran 100 euros de la factura del centre òptic al qual hagi acudit el menor per adquirir les seues ulleres o lents de contacte per corregir la miopia, la hipermetropia o l’astigmatisme. Sánchez va destacar que 721.000 nens i nenes necessiten ulleres o lents de contacte a Espanya “però no se les poden permetre”.
Segons el Consell de Col·legis d’Òptics-Optometristes, el 30% dels casos de fracàs escolar està relacionat amb alteracions de la visió. Per la seua part, l’Associació de Consumidors i Usuaris i l’organització Save The Children van celebrar els ajuts malgrat que van advertir que poden ser insuficients i de les dificultats econòmiques per a la criança a Espanya. “Podria quedar curt des d’un punt de vista pressupostari”, van assenyalar.