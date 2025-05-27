Canvi a la Seguretat Social: aquest és el llistat de discapacitats i malalties que donen accés a la jubilació anticipada
Un Reial Decret estableix quines patologies donen accés a la jubilació des dels 52 o 56 anys sense penalització en la quantia de la pensió
La Seguretat Social ha establert un mecanisme que permet a treballadors amb determinades discapacitats o malalties accedir a la jubilació anticipada sense retallades en la pensió. Mentre que l’edat ordinària de jubilació el 2025 se situa en els 66 anys i 8 mesos, o en els 65 anys per als qui acreditin 38 anys i 3 mesos cotitzats, certs col·lectius poden retirar-se molt abans, fins i tot als 52 anys d’edat, depenent del grau de discapacitat reconegut i la patologia que pateixin.
El Reial Decret 370/2023, que modifica l’anterior RD 1851/2009 i desenvolupa l’article 206 bis de la Llei General de la Seguretat Social, regula aquesta modalitat excepcional de jubilació anticipada. La normativa estableix que aquelles persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% podran jubilar-se a partir dels 56 anys, mentre que els qui tinguin reconeguts un 65% o més de discapacitat podran fer-ho des dels 52 anys. En ambdós casos, es requereix acreditar un mínim de 15 anys cotitzats, dels quals almenys 5 s’han d’haver treballat amb la discapacitat reconeguda i sota alguna de les patologies específicament recollides en la legislació.
Una característica fonamental d’aquesta modalitat és que, a diferència d’altres jubilacions anticipades que poden comportar reduccions de fins el 30% en la quantia de la pensió, en aquests casos no s’apliquen coeficients reductors, calculant-se la pensió de forma estàndard segons les bases de cotització i els anys treballats.
Patologies reconegudes per accedir a la jubilació anticipada
L’annex del Reial Decret 370/2023 recull un total de 21 patologies que permeten accedir a aquesta modalitat de jubilació. Entre elles es troben condicions de diversa naturalesa, des de trastorns del neurodesenvolupament fins malalties neurodegeneratives. El llistat complet inclou:
- Discapacitat intel·lectual
- Paràlisi cerebral
- Síndrome de Down
- Síndrome de Prader Willi
- Síndrome X fràgil
- Osteogénesis imperfecta
- Acondroplàsia
- Fibrosi Quística
- Malaltia de Wilson
- Trastorns de l’espectre autista
- Anomalies congènites secundàries a Talidomida
- Seqüeles de pòlio o síndrome postpòlio
- Traumatisme cranioencefàlic
- Seqüeles de tumors del SNC, infeccions o intoxicacions
- Esquizofrènia
- Trastorn bipolar
- Esclerosi lateral amiotròfica
- Esclerosi múltiple
- Leucodistrofias
- Síndrome de Tourette
- Lesió medul·lar traumàtica
És important destacar que, segons indica la mateixa Seguretat Social, aquesta llista no és tancada i pot ampliar-se mitjançant ordre ministerial per incloure noves patologies en el futur.
Com es calcula la reducció de l’edat de jubilació?
Per a persones amb un grau de discapacitat del 65% o superior, s’aplica un coeficient reductor del 0,25 sobre el temps efectivament treballat. Això significa que per cada quatre anys treballats amb aquesta discapacitat, l’edat de jubilació es redueix en un any. A més, si el treballador requereix l’assistència d’una tercera persona per realitzar activitats bàsiques de la vida diària, el coeficient augmenta el 0,50, la qual cosa duplica la reducció possible.
En el cas de treballadors amb un grau de discapacitat entre el 45% i el 64%, també s’apliquen coeficients reductors similars, permetent-los accedir a la jubilació des dels 56 anys, sempre que compleixin els requisits de cotització i pateixin alguna de les malalties llistades.
Càlcul de la pensió en jubilacions anticipades per discapacitat
Un avantatge fonamental d’aquesta modalitat de jubilació anticipada és que el temps en què es redueix l’edat de jubilació es computa com cotitzat a efectes del càlcul de la pensió. Això garanteix que l’avançament de l’edat de jubilació no afecti negativament la quantia final que rebrà el pensionista.
La base reguladora es calcula seguint el procediment estàndard: sumant les últimes 300 bases de cotització (equivalents a 25 anys) i dividint-les entre 350. Sobre aquesta base s’aplica un percentatge que depèn del total d’anys cotitzats, començant amb un 50% per a 15 anys i assolint el 100% amb 36 anys i 6 mesos de cotització.
Qui pot acollir-se a aquesta modalitat?
Aquesta modalitat de jubilació està disponible per a tots els treballadors que cotitzin sota qualsevol règim de la Seguretat Social, ja sigui el Règim General o algun dels Règims Especials, sempre que compleixin els requisits establerts respecte al grau de discapacitat, la patologia i el període mínim de cotització.
El procediment per sol·licitar aquesta jubilació anticipada comença amb el reconeixement oficial del grau de discapacitat pels organismes competents de cada comunitat autònoma, seguit de l’acreditació que l’esmentada discapacitat està causada per alguna de les patologies incloses a l’annex del Reial Decret 370/2023.
Diferències amb altres modalitats de jubilació anticipada
A diferència de les jubilacions anticipades voluntàries o involuntàries, que comporten penalitzacions en la quantia de la pensió mitjançant l’aplicació de coeficients reductors que poden oscil·lar entre el 0,50% i el 2% per cada trimestre d’avançament, la jubilació anticipada per discapacitat no implica cap reducció en l’import de la pensió.
A més, mentre que les altres modalitats de jubilació anticipada permeten avançar l’edat de jubilació un màxim de quatre anys respecte a l’edat ordinària, la jubilació per discapacitat pot suposar un avançament molt més gran, arribant fins i tot als 14 anys en el cas de persones amb discapacitats del 65% que puguin jubilar-se als 52 anys.
La flexibilitat del sistema públic de pensions
Aquesta modalitat de jubilació anticipada per discapacitat evidencia la flexibilitat del sistema públic de pensions espanyol, que adapta les condicions d’accés a la jubilació a les circumstàncies particulars de certs col·lectius que, per les seues condicions de salut, poden veure dificultada la seua permanència en el mercat laboral fins l’edat ordinària de jubilació.
El reconeixement d’aquestes situacions especials permet a aquests treballadors accedir a una pensió digna sense penalitzacions, atenent les seues necessitats específiques i reconeixent les dificultats addicionals que poden enfrontar en la seua vida laboral a causa de les seues condicions mèdiques.