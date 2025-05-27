ESPECTACLES
Novena edició del festival Marrameu amb 30 actuacions
Aquest cap de setmana a Torrelameu, amb contes, teatre, circ i arts escèniques
Contes, titelles, arts escèniques, circ i teatre es tornaran a citar en la novena edició del festival Marrameu. El certamen se celebrarà el 31 de maig i l’1 de juny en diversos espais de Torrelameu amb la participació de dinou companyies i trenta actuacions. La diputada Sandra Marco i els directors del festival, Imma Carrasco i Pere Pàmpols, van presentar ahir l’edició d’enguany, amb l’organització de l’ajuntament de Torrelameu i Festuc Teatre.
Els directors van destacar que el festival està pensat per al públic familiar, que pot gaudir de contes, titelles, arts escèniques, circ i teatre. A més, hi haurà espais a disposició de grans i petits per jugar amb jocs de fusta tradicionals. Els visitants també podran disfrutar d’un espai de parades amb productes infantils de joguines, tèxtil, objectes i contes. Comptarà amb dinou companyies, de les quals la meitat són lleidatanes. Durant la presentació, Marco va assenyalar que “apostar per festivals com aquest és apostar per la cultura de proximitat, per la dinamització dels pobles i per l’accés universal a les arts escèniques”. Així mateix, va afegir que el Marrameu “converteix els carrers de Torrelameu en escenaris plens de màgia i emoció, amb una programació de qualitat i amb vocació inclusiva i intergeneracional”.
Com és tradicional, els espectacles es representaran per diferents espais del municipi. Sobre això, Carrasco va explicar que en el que anomenen el perímetre Marrameu, moltes terrasses estaran decorades per a l’ocasió, que la implicació del poble és “molt gran” i que hi ha més de seixanta voluntaris que fan possible que el festival sigui una realitat. Així, s’han programat actes en sis espais diferents: la Plaça, la Creu, l’Església, la Llar i la Sala de Torrelameu. Segons va explicar Pàmpols, aproximadament la meitat dels espectacles són gratuïts i l’altra meitat, de pagament. En total, es presenten trenta actuacions. Les entrades, amb un preu de 3 euros, es poden adquirir a través de la pàgina web www.entradium.com. Com a prèvia, el dijous 29 de maig al matí es farà una jornada amb les escoles de Menàrguens, Corbins i Torrelameu amb un taller d’il·lustracions i art que anirà a càrrec d’Anna Mongay. La programació començarà dissabte a les 18.00 hores amb Apicirc, de Pessic de Circ, i acabarà diumenge amb The incredible box de la companyia Lo Tal.