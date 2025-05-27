Novetats a PortAventura: una atracció històrica s’actualitza amb realitat augmentada
El parc temàtic presenta PortAventura Neo, una nova categoria d’experiències immersives que fusiona tecnologia avançada, narrativa mitològica i sensacions físiques reals
PortAventura World ha fet un pas revolucionari en la indústria del lleure amb el llançament oficial de 'El Diablo Neo', convertint-se en el primer parc temàtic del món en incorporar tecnologia de realitat mixta a una muntanya russa. Aquesta innovadora proposta marca una fita en el sector de l’entreteniment en fusionar l’experiència física d’una atracció tradicional amb un univers digital que interactua amb l’entorn real del visitant, transformant radicalment la manera de disfrutar dels parcs temàtics.
La nova atracció suposa l’estrena de 'PortAventura Neo' un concepte pioner que estableix una categoria de producte completament nova en el complex. Aquesta renovació de l’emblemàtica 'El Diablo: Tren de la Mina' manté l’essència aventurera original però la reinventa mitjançant una narrativa inspirada en la mitologia mexicana ancestral i una experiència sensorial revolucionària que combina el món físic i digital de forma fluida.
"Des de l’equip d’Adventure Labs volem reinventar el futur de l’entreteniment. No es tracta només d’afegir una capa virtual a una de les nostres atraccions més emblemàtiques, sinó d’establir una nova línia d’innovació tecnològica que transformarà la manera en què els visitants gaudeixen de l’aventura amb nosaltres", afirma Andreu Tobella, director digital de PortAventura World.
Una experiència sensorial sense precedents
A diferència de la realitat virtual convencional, la tecnologia de realitat mixta implementada en 'El Diablo Neo' evita les sensacions de mareig i està específicament dissenyada per a disfrutar en companyia. Durant el recorregut, els visitants utilitzen unes ulleres especials que transformen l’entorn de la mina en un fascinant món fantàstic inspirat en la mitologia mexicana, on cada element visual està perfectament sincronitzat amb els moviments físics de l’atracció.
Aquesta aposta per la innovació també es reflecteix en l’evolució de 'Hysteria in Boothill', que presenta la seua versió renovada aquest any. L’experiència, ubicada a la zona Far West del parc, ha estat completament redissenyada amb una narrativa més coherent, un arc argumental progressiu i un final visualment més impactant. La nova versió incorpora tipus d’ensurts més variats, així com efectes físics millorats que inclouen vibracions, corrents d’aire calent, vegetació real, aromes específiques i elements de contacte sensorial que eleven la immersió del visitant a nivells mai abans experimentats en un parc temàtic.
Tecnologia punta al servei de l’entreteniment
Per al desenvolupament d’aquestes innovadores experiències, PortAventura World ha col·laborat estretament amb l’empresa especialitzada Spatial Voyagers, integrant eines d’intel·ligència artificial generativa en totes les fases del procés creatiu. L’equip ha utilitzat recursos tecnològics avançats com Midjourney, Move AI, Runway o ChatGPT per crear personatges, veus i continguts visuals amb un nivell de detall i realisme sense precedents al sector.
Aquests ambiciosos projectes, coincidint amb la celebració del 30è aniversari del complex, consoliden PortAventura World com a referent internacional en l’aplicació de tecnologies avançades a l’entreteniment familiar. El parc inicia així una nova etapa creativa on la narrativa, l’experiència sensorial i la innovació tecnològica es combinen per oferir experiències veritablement memorables.