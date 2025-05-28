Banys de bosc: què són i on fer-ne a Lleida
Descobreix tres rutes ideals per practicar Shinrin-Yoku, la tècnica japonesa que connecta amb la natura a través dels sentits i aporta múltiples beneficis per a la salut
El Pirineu i les comarques lleidatanes s'han consolidat com a destinacions privilegiades per practicar els banys de bosc, una teràpia natural d'origen japonès coneguda com a Shinrin-Yoku que guanya adeptes a Catalunya. Aquesta pràctica, que consisteix a submergir-se en l'ambient forestal connectant amb l'entorn a través dels cinc sentits, ofereix múltiples beneficis per a la salut física i mental, entre els quals destaquen la reducció de l'estrès, el reforç del sistema immunitari i efectes protectors sobre el sistema cardiovascular.
Els espais naturals de Lleida presenten característiques excepcionals per a aquesta activitat terapèutica gràcies a la seva diversitat ecològica, amb boscos ben conservats que van des d'ecosistemes fluvials fins a frondosos espais de muntanya. Segons experts en salut ambiental, només 20 minuts de connexió conscient amb un entorn forestal poden reduir significativament els nivells de cortisol, l'hormona relacionada amb l'estrès. Les tres rutes que es presenten a continuació constitueixen opcions idònies per iniciar-se en aquesta pràctica, adaptades a diferents nivells de condició física i accessibles durant gran part de l'any.
El bosc de Sant Jaume: biodiversitat fluvial al Segrià
La primera de les propostes es troba a la comarca del Segrià, concretament a l'Espai Natural Protegit de l'Aiguabarreig Segre-Cinca. Aquest indret, d'alt valor ecològic, es caracteritza per ser el punt de confluència de tres rius importants: el Segre, el Cinca i l'Ebre, creant un ecosistema fluvial d'una riquesa excepcional.
El recorregut pel bosc de Sant Jaume s'articula a través d'una passarel·la totalment accessible de 700 metres que s'endinsa en un frondós bosc de ribera. Aquest itinerari, perfectament condicionat, permet gaudir d'una experiència immersiva fins i tot a persones amb mobilitat reduïda, fet que el converteix en una de les opcions més inclusives de la zona.
La ruta destaca per la presència de punts estratègics d'observació de fauna i espais especialment dissenyats per afavorir la pràctica de la respiració conscient, element fonamental en els banys de bosc. La vegetació predominant inclou salzes, xops i esbarzers, espècies amb reconegudes propietats medicinals que contribueixen a enriquir l'experiència sensorial.
Cal destacar també la presència de canyissars i exemplars d'arbres com el freixe i l'àlber, que aporten una diversitat botànica que canvia amb les estacions, oferint un paisatge dinàmic al llarg de l'any. L'ambient fluvial, amb el so constant de l'aigua, crea un entorn ideal per a la relaxació i la desconnexió.
Bosc de Pallerols: immersió alpina a l'Alt Pirineu
La segona proposta ens trasllada a l'Alta Muntanya, concretament al Bosc de Pallerols, situat a la Vall de Sant Miquel dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu, a la comarca de l'Alt Urgell. Aquesta zona representa un salt qualitatiu en termes d'immersió forestal, amb un recorregut circular de 3,1 quilòmetres que transcorre per un dels boscos de pi roig més emblemàtics del Pirineu català.
Amb un desnivell moderat que el fa accessible per a la majoria de persones amb una condició física mitjana, el camí combina trams de prats alpins, torrents cristal·lins i boscos densos de coníferes. Aquesta varietat de paisatges permet experimentar diferents sensacions durant el recorregut, enriquint l'experiència sensorial pròpia del bany de bosc.
Un dels elements més destacables d'aquest indret és la presència de líquens bioindicadors de la qualitat ambiental, com la barba de caputxí i l'escarola del Pirineu, espècies que només prosperen en ambients d'aire extremadament pur. A més, el bosc acull diverses espècies de ratpenats protegits, fet que evidencia el bon estat de conservació de l'ecosistema.
Els experts recomanen recórrer aquest itinerari a primera hora del matí o al capvespre, moments en què la llum filtrada entre les capçades dels pins crea un efecte visual especialment beneficiós per a la relaxació, potenciant els efectes terapèutics del bany de bosc.
El Camí de l'Aigua: ruta històrica i terapèutica a l'Alta Ribagorça
La tercera proposta ens porta a l'Alta Ribagorça, concretament al Camí de l'Aigua, una ruta lineal de gran valor històric i paisatgístic que ressegueix durant 27 quilòmetres el curs dels rius Noguera de Tor i Noguera Ribagorçana, entre el Pont de Suert i la Vall de Boí.
Per a la pràctica específica dels banys de bosc, es recomana el tram que s'inicia a Caldes de Boí, a les proximitats del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, fins a la Central Hidroelèctrica de Caldes-la Farga. Aquest segment, de 2,3 quilòmetres, ofereix una experiència sensorial completa gràcies a la combinació de boscos humits, el so constant de l'aigua i la presència de fonts termals.
El recorregut s'inicia a l'aparcament del balneari de Caldes de Boí, continuant pel pont i el santuari medieval de la Mare de Déu de Caldes, on es poden visitar els jardins i les 37 fonts mineromedicinals que han donat fama a aquesta zona des d'època romana. La ruta, que disposa de trams amb passarel·la de fusta, resulta accessible per a la majoria de visitants.
Un dels punts culminants de l'itinerari és la Font del Ferro, un indret especialment adequat per fer una pausa contemplativa i practicar la connexió amb l'entorn natural. L'ambient ombrívol i humit del bosc circumdant, amb abundant presència de molsa i una rica diversitat vegetal, crea les condicions ideals per experimentar els beneficis del Shinrin-Yoku en tota la seva plenitud.
Què és el Shinrin-Yoku o bany de bosc?
El Shinrin-Yoku, terme japonès que es tradueix literalment com "bany de bosc", va sorgir al Japó durant la dècada dels 80 com a resposta als elevats nivells d'estrès de la societat urbanitzada. Es tracta d'una pràctica que combina elements de meditació, mindfulness i teràpia natural, basada en l'evidència científica que demostra com la immersió en ambients forestals millora diversos paràmetres de salut.
Els estudis realitzats per investigadors com el Dr. Qing Li, immunòleg de la Nippon Medical School de Tòquio, han demostrat que els compostos volàtils emesos pels arbres, coneguts com a fitoncides, tenen efectes positius sobre el sistema immunitari, augmentant l'activitat de les cèl·lules NK (Natural Killer), responsables de combatre virus i cèl·lules tumorals.
A diferència d'altres activitats a l'aire lliure, el bany de bosc no busca l'exercici físic intens ni recórrer grans distàncies, sinó centrar-se en l'experiència sensorial: observar els colors i les textures del bosc, escoltar els sons naturals, olorar les essències vegetals, tocar l'escorça dels arbres o les fulles, i fins i tot, en alguns casos, tastar fruits silvestres comestibles (sempre amb la supervisió d'un expert).
Com practicar correctament un bany de bosc?
Per aprofitar al màxim l'experiència d'un bany de bosc, els experts recomanen seguir algunes pautes bàsiques. En primer lloc, és fonamental deixar enrere els dispositius electrònics per evitar distraccions i facilitar la desconnexió mental. Es recomana caminar lentament, a un ritme que permeti observar l'entorn amb atenció i detectar petits detalls que normalment passarien desapercebuts.
La respiració conscient juga un paper crucial en aquesta pràctica: respiracions profundes i pausades que permetin absorbir els compostos beneficiosos emesos pels arbres. Alguns guies especialitzats recomanen fer pauses freqüents, seure en silenci o fins i tot abraçar els arbres per incrementar la sensació de connexió amb l'entorn natural.
Tot i que es pot practicar de manera autònoma, especialment en les rutes senyalitzades, cada vegada més empreses especialitzades a Catalunya ofereixen sessions guiades de banys de bosc, dirigides per professionals formats en aquesta disciplina que ajuden a maximitzar-ne els beneficis terapèutics.
Beneficis demostrats per a la salut
Els efectes positius dels banys de bosc han estat àmpliament documentats per la comunitat científica internacional. Entre els més destacats es troben la reducció dels nivells d'estrès, amb disminució mesurable dels nivells de cortisol i adrenalina en sang, la millora de la funció cardiovascular, amb reducció de la pressió arterial i la freqüència cardíaca, i l'enfortiment del sistema immunitari.
Estudis recents també han relacionat aquesta pràctica amb la millora de la qualitat del son, l'increment de la capacitat d'atenció i concentració, i beneficis per a la salut mental, especialment en casos de depressió lleu i ansietat. Això ha portat alguns sistemes sanitaris, com el japonès i el sud-coreà, a incorporar els banys de bosc com a part de programes preventius de salut pública.
A Catalunya, l'interès per aquesta pràctica ha crescut notablement en els darrers anys, especialment després de la pandèmia, que ha incrementat la valoració dels espais naturals com a entorns de benestar i salut. Les comarques lleidatanes, amb la seva combinació de boscos ben conservats i infraestructures adequades, s'han posicionat com a destinacions ideals per experimentar els beneficis d'aquesta teràpia natural ancestral en un entorn proper i accessible.