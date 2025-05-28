Ni cervesa ni refrescos: aquestes són les millors begudes per treure la set a l’estiu
Descobreix per què algunes begudes poden afavorir la deshidratació i coneix alternatives saludables que ajuden a mantenir l’equilibri hídric durant les altes temperatures
Davant de l’arribada de la calor estival, busquem begudes refrescants per combatre les altes temperatures i mantenir una correcta hidratació. Tanmateix, contrari al que molts pensen, opcions tan populars com la cervesa o refrescos no són les més adequades per a aquest propòsit. Els experts en nutrició assenyalen que, malgrat el seu refrescant sabor, aquestes begudes poden contribuir paradoxalment a una deshidratació més gran a causa del seu efecte diürètic.
Un recent estudi publicat per la Societat Espanyola de Dietètica i Ciències de l’Alimentació (SEDCA) revela que el consum de begudes alcohòliques durant episodis de calor intensa pot incrementar el risc de deshidratació en un 27%. Davant aquesta situació, els especialistes apunten a alternatives més saludables i efectives que no només ajuden a calmar la set, sinó que contribueixen a mantenir l’equilibri hídric de l’organisme sense efectes secundaris contraproduents.
La clau per triar correctament què beure quan fa calor resideix en comprendre que no totes les begudes hidraten per igual. Mentre algunes opcions afavoreixen la retenció de líquids i minerals essencials, d’altres poden provocar l’efecte contrari, una cosa especialment rellevant durant les onades de calor que cada vegada són més freqüents i intenses al nostre país.
L’aigua, líder indiscutible en hidratació
L’aigua es posiciona, sense cap dubte, com la millor opció per combatre la set i mantenir una correcta hidratació corporal. Segons afirma el Dr. Antonio Villarino, president de la SEDCA, "el consum regular d’aigua és fonamental per al correcte funcionament de l’organisme, especialment durant períodes d’altes temperatures on la pèrdua de líquids s’incrementa considerablement".
Les dades no menteixen: el nostre cos està compost aproximadament per un 60% d’aigua, i mantenir aquest balanç és crucial per al funcionament adequat d’òrgans vitals. L’Organització Mundial de la Salut recomana un consum diari d’entre 2 i 2,5 litres d’aigua, quantitat que s’ha d’augmentar durant els mesos estivals.
Per als qui busquen varietat sense renunciar als beneficis, l’aigua amb gas representa una excel·lent alternativa. Un estudi realitzat per la Universitat de Barcelona va demostrar que la seua capacitat refrescant és un 23% superior a la de l’aigua convencional a causa de la sensació que produeixen les bombolles al paladar. A més, afegir rodanxes de cítrics com llimó o taronja, o fins i tot cogombre i fulles de menta, pot transformar aquesta beguda bàsica en una opció molt més atractiva sense sumar calories innecessàries.
Infusions fredes i cafè, alternatives sorprenents
Les infusions fredes han guanyat popularitat en els últims anys com a alternativa refrescant i saludable per als dies calorosos. El te verd amb llimó i menta no només aporta una sensació refrescant immediata, sinó que a més conté antioxidants que contribueixen a combatre els radicals lliures produïts per l’exposició solar.
El te oolong, menys conegut a Espanya però molt apreciat en països asiàtics, combina perfectament amb espècies com la cúrcuma i el gingebre, creant una beguda que a més d’hidratar té propietats antiinflamatòries. Segons un estudi del Centre d’Investigació en Nutrició de Madrid, les infusions fredes poden retenir fins un 85% dels compostos beneficiosos presents en la seua versió calenta.
D’altra banda, el cafè trenca amb el mite de ser una beguda deshidratant. Investigacions recents publicades a la revista European Journal of Nutrition han demostrat que el seu consum moderat (fins 4 tasses diàries) no produeix efectes negatius en la hidratació corporal. De fet, el cafè fred o cold brew, elaborat mitjançant una infusió lenta en aigua freda durant 12-24 hores, presenta nivells més baixos d’acidesa i resulta especialment refrescant.
Begudes casolanes: control total d’ingredients
Preparar begudes refrescants a casa suposa un avantatge significatiu: el control total sobre els ingredients utilitzats. Les llimonades casolanes són un clàssic estiuenc que, elaborades amb suc natural de llimó, aigua i un toc de mel o estèvia en lloc de sucre refinat, proporcionen vitamina C i hidratació sense calories excessives.
Els granissats naturals a base de fruites com a síndria, meló o maduixes constitueixen una altra alternativa excel·lent. La síndria, per exemple, conté un 92% d’aigua en la seua composició, a més de licopè, un potent antioxidant. Un estudi de la Universitat de Navarra assenyala que el consum d’aquestes fruites amb alt contingut en aigua pot cobrir fins un 20% de les necessitats hídriques diàries.
Les aigües saboritzades casolanes són tendència per la seua senzillesa i versatilitat. Combinacions com a cogombre amb menta, maduixes amb alfàbrega o taronja amb canyella permeten disfrutar de sabors refrescants sense afegir sucres ni conservants artificials. Aquestes preparacions poden mantenir-se refrigerades fins 48 hores, facilitant la seua disponibilitat durant els dies més calorosos.
Per què l’alcohol no és recomanable per combatre la set?
Malgrat la seua popularitat en terrasses i reunions estiuenques, les begudes alcohòliques com la cervesa no són recomanables per combatre la set. L’alcohol actua com a diürètic, incrementant la producció d’orina i provocant una pèrdua més gran de líquids i electròlits essencials.
A més, l’alcohol dilata els vasos sanguinis perifèrics, la qual cosa inicialment produeix una sensació de calor que, encara que després genera una falsa sensació de frescor, en realitat està alterant els mecanismes naturals de termoregulació de l’organisme.
Recomanacions per a una hidratació òptima a l’estiu
Per mantenir una hidratació adequada durant els mesos de calor, els experts recomanen seguir algunes pautes bàsiques. En primer lloc, no esperar a tenir set per beure, ja que aquesta sensació indica que ja existeix un cert grau de deshidratació. L’ideal és establir una rutina d’ingesta de líquids distribuïda al llarg del dia.
Així mateix, és aconsellable adaptar el consum de líquids a l’activitat física realitzada i a les condicions ambientals. En dies especialment calorosos o durant la pràctica esportiva, les necessitats hídriques poden augmentar fins en un 50%, segons indica la Federació Espanyola de Medicina de l’Esport.
Finalment, vigilar el color de l’orina pot servir com a indicador de l’estat d’hidratació: un to groc clar o transparent suggereix una hidratació adequada, mentre que colors més foscos poden indicar la necessitat d’incrementar la ingesta de líquids.