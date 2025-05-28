Dos restaurants de Lleida guanyen els premis Cartaví
L’enologia lleidatana es consolida en el panorama català i estatal amb premis a l’excel·lència vinícola i reconeixements a professionals del sector
Els restaurants lleidatans Ferreruela Cuina de la Terra i Celler del Roser han estat reconeguts amb els prestigiosos premis Cartaví 2024, consolidant Lleida com un referent enològic a Catalunya. El primer ha obtingut el guardó en la categoria A, mentre que el segon ha estat premiat en la categoria B.
Aquests reconeixements, atorgats per la Associació Vinícola Catalana amb el suport de l’INCAVI i la col·laboració de l’Associació Catalana de Sommeliers, destaquen l’excel·lència en l’elaboració de les cartes de vins, amb especial èmfasi en la promoció de les Denominacions d’Origen catalanes. La cerimònia de lliurament va tenir lloc dilluns passat a l’emblemàtic Palau de Pedralbes.
Paral·lelament, el panorama vitivinícola lleidatà rep un altre impuls gràcies al sommelier Gregori Albareda, que ha aconseguit posicionar-se al lloc 23 entre els 100 millors sommeliers d’Espanya per a 2025, segons el prestigiós rànquing Top 100 Sommeliers elaborat per Sommelier Edit. Aquest reconeixement situa Albareda entre els professionals més influents del sector a nivell nacional, reforçant la presència de Lleida al mapa enològic espanyol.
Els premis Cartaví: reconeixement a l’excel·lència vinícola catalana
El certamen Cartaví s’ha consolidat com un dels reconeixements més importants del sector gastronòmic i vinícola a Catalunya. Amb més d’una dècada de trajectòria, aquests guardons tenen per objectiu principal valorar i distingir aquells establiments que aposten per oferir als seus clients una selecció de vins acuradament elaborada, posant de relleu especialment els caldos procedents de les diferents Denominacions d’Origen catalanes.
La competició divideix els participants en dos categories principals: la categoria A, destinada a restaurants d’alta gamma amb cartes de vi extenses i complexes, i la categoria B, enfocada en establiments que, sense tenir necessàriament una carta tan àmplia, destaquen per la qualitat, originalitat i coherència de la seua selecció vinícola en relació amb la seua proposta gastronòmica.
El jurat del certamen, compost per experts enòlegs, sommeliers i periodistes especialitzats, valora aspectes com la representativitat de les DO catalanes, la coherència amb l’oferta gastronòmica de l’establiment, la presentació i organització de la carta, així com l’adequada informació proporcionada sobre cada referència.
Ferreruela Cuina de la Terra: tradició i avantguarda a la taula lleidatana
El restaurant Ferreruela Cuina de la Terra, guardonat en la categoria A, representa la fusió entre la cuina tradicional lleidatana i les tècniques culinàries més innovadores. Ubicat en ple cor de Lleida, aquest establiment ha sabut guanyar-se un nom propi en el panorama gastronòmic català gràcies a la seua ferma aposta pel producte de proximitat i el respecte als sabors autèntics del territori.
La seua carta de vins, ara reconeguda amb el premi Cartaví 2024, destaca per una cuidada selecció que posa de relleu tant les DO lleidatanes com la resta de denominacions catalanes, sense oblidar algunes referències nacionals i internacionals que complementen a la perfecció la seua proposta culinària. L’equilibri entre tradició i innovació que caracteritza la seua cuina es reflecteix també en un celler que combina referències clàssiques amb apostes per petits productors i elaboracions més avantguardistes.
Celler del Roser: l’aposta per l’enologia de proximitat
Per la seua part, Celler del Roser, premiat en la categoria B, s’ha caracteritzat des dels seus inicis per una clara vocació de divulgació de la cultura vinícola catalana. Aquest restaurant ha sabut crear una carta de vins perfectament alineada amb la seua proposta gastronòmica, on els caldos locals adquireixen un protagonisme especial.
El jurat ha valorat especialment el seu compromís amb els petits productors del territori i l’excel·lent relació qualitat-preu de les referències incloses a la seua carta. A més, la formació constant del seu equip en matèria enològica permet oferir als comensals recomanacions personalitzades que eleven l’experiència gastronòmica a un nivell superior.
Gregori Albareda: un referent de la sommelieria lleidatana
El posicionament de Gregori Albareda al lloc 23 del rànquing Top 100 Sommeliers d’Espanya per a 2025 suposa un important reconeixement per a aquest professional lleidatà. Amb una dilatada trajectòria al món del vi, Albareda ha contribuït significativament a elevar el nivell de la cultura enològica a Lleida a través del seu treball en diferents establiments de prestigi i la seua participació en nombroses activitats formatives i divulgatives.
El rànquing elaborat per Sommelier Edit, considerat un dels més prestigiosos del sector, avalua aspectes com la trajectòria professional, la formació acadèmica, la participació en concursos i esdeveniments relacionats amb el món del vi, així com la capacitat de comunicació i divulgació del coneixement enològic.
Com s’elabora el rànquing Top 100 Sommeliers d’Espanya?
El rànquing Top 100 Sommeliers, elaborat anualment per Sommelier Edit, s’ha convertit en una referència ineludible per al sector vitivinícola espanyol. La selecció dels professionals més destacats es realitza mitjançant un rigorós procés que inclou la valoració de múltiples facetes del treball d’un sommelier.
Entre els criteris avaluats destaquen la formació acadèmica i les certificacions obtingudes, l’experiència professional en establiments reconeguts, la participació i els resultats en concursos nacionals i internacionals, la contribució a la divulgació de la cultura del vi a través de publicacions o activitats formatives, i la capacitat per elaborar cartes de vins equilibrades, originals i coherents amb la proposta gastronòmica de l’establiment on desenvolupen la seua tasca.